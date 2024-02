Lewandowski mówi o zakończeniu kariery w kadrze. Podjął decyzję

Już za nieco ponad miesiąc reprezentanci Polski spróbują naprawić eliminacyjną katastrofę. Biało-Czerwoni w eliminacjach nie wygrali ani jednego meczu z Mołdawią, przegrali też kluczowe spotkania z Albanią i Czechami. Wciąż mogą wywalczyć awans na Euro 2024, ale muszą pokonać w barażach Estonię, a następnie zwycięzcę meczu Walia - Finlandia.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Lisek mistrzem Polski w skoku o tyczce. "Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście"

Robert Lewandowski mógł zakończyć karierę w kadrze. "Był moment, w którym o czymś takim myślałem"

Za katastrofalną postawę Polaków w eliminacjach obwiniano przede wszystkim Fernando Santosa - Portugalczyk przypłacił to posadą - ale wśród głównych winowajców widziano też Roberta Lewandowskiego. Kapitanowi reprezentacji Polski zarzucano, że nie pomaga kadrze. Jego zachowanie krytykował legendarny Włodzimierz Lubański, a Radosław Kałużny stwierdził, że Lewandowski to "żaden lider i kapitan".

Przez chwilę pojawiła się nawet obawa, że Lewandowski zakończy karierę reprezentacyjną. Teraz, w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" mówi, że nie planuje odchodzić z kadry po Euro 2024 - choć ostatecznej decyzji jeszcze nie podjął - ale przyznaje, że rozważał już rezygnację z gry w Biało-Czerwonych barwach.

- Na dzień dzisiejszy nie mam takich planów. To znaczy: niczego nie postanowiłem kategorycznie i definitywnie. Był moment, w którym o czymś takim myślałem, teraz odsunąłem od siebie tę decyzję w czasie. Spowodowała to znaczna poprawa sytuacji w kadrze i wewnątrz drużyny. Po przyjściu trenera Probierza jest lepiej. Na końcu i tak o wszystkim decydują wyniki, ale kiedy ich nie ma, a dodatkowo "dusisz się" w środku - frustracja i zniechęcenie jest podwójne. Byłem przytłoczony, teraz do środka dostało się więcej tlenu i świeżego powietrza, odżyłem. Prędzej czy później wyniki przyjdą - mam nadzieję, że jesteśmy na etapie "szybciej" - powiedział w rozmowie z Robertem Błońskim.

Lewandowski będzie grał w kadrze po Euro 2024? "Sprawa jest otwarta"

Kapitan reprezentacji Polski na pewno zagra na turnieju w Niemczech - oczywiście pod warunkiem, że Biało-Czerwoni na niego awansują. A co dalej? W końcu niedługo po zakończeniu mistrzostw Europy zaczyna się Liga Narodów. Można też sobie wyobrazić, że Lewandowski dalej będzie grał w piłkę podczas mistrzostw świata w 2026 roku. Czy napastnik Barcelony wciąż będzie wtedy występował w reprezentacji Polski?

- Sprawa jest otwarta. Nie składam żadnej deklaracji, nie żyję tym tematem. Naprawdę koncentruję się na tym, co tu i teraz - zarówno w klubie, jak i w kadrze czekają nas spore wyzwania, i to nie w najbliższych miesiącach, a już tygodniach. Potem porozmawiamy, co dalej (...). Decyzję o przyszłości w kadrze odkładam, ale jeśli cokolwiek zdecyduję, to postanowienia nie zmienię. Jeszcze niczego nie postanowiłem ostatecznie - przyznał.

Reprezentacja Polski walkę o awans na Euro 2024 rozpocznie już 21 marca - tego dnia zagra z Estonią. Jeżeli wygra to spotkanie, to 26 marca zagra na wyjeździe ze zwycięzcą meczu Walia - Finlandia. Awans na mistrzostwa Europy będzie oznaczał dla Biało-Czerwonych grę w grupie "D" z Francją, Holandią i Austrią.