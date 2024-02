Kroi się sensacyjny transfer reprezentanta Polski. Dla kadry to może być problem

Jakub Piotrowski jest jednym z liderów bułgarskiego Łudogorca Razgrad. W trwającym sezonie rozegrał łącznie 33 mecze we wszystkich rozgrywkach i zdobył w nich 12 bramek oraz zanotował trzy asysty. Wysoka forma wzbudziła zainteresowanie innych klubów. W grudniu mówiło się, że pomocnik jest na celowniku niemieckiego Hoffenheim. Ostatecznie do transferu nie doszło, jednak to nie koniec zainteresowania na rynku.

Jakub Piotrowski wyjedzie z Europy? To może być sensacyjny ruch

W czwartek bułgarski dziennikarz Metodi Shumanov przekazał, że Łudogorec może chcieć sprzedać Jakuba Piotrowskiego. Powodem tej decyzji jest sprowadzenie Ivaylo Chocheva, który podpisał właśnie umowę z klubem z Razgradu i ma być konkurencją dla 26-latka z Polski.

Według doniesień dziennikarza polski pomocnik wzbudza zainteresowanie także poza Europą. "Obserwują go kluby z Chin, Japonii i Stanów Zjednoczonych" - przekazał na platformie X.

Choć nie wiadomo, o jakie kluby dokładnie chodzi, wyjazd Piotrowskiego poza Europę byłby dość sensacyjnym ruchem. Zwłaszcza że naszym zawodnikiem interesowały się marki europejskie. W przeszłości Jakub Piotrowski występował też w Fortunie Duesseldorf, KRC Genk-u, Pogoni Szczecin oraz Stomilu Olsztyn.

Piotrowski w ostatnim czasie stał się też ważnym elementem układanki Michała Probierza. W eliminacyjnym meczu do Euro z Czechami zdobył ważną bramkę, która dała Biało-Czerwonym jeden punkt. Rozegrał także 60 minut w towarzyskim meczu z Łotwą. W kadrze debiutował w październiku 2023 roku.