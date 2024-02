Reprezentacja Polski odarta ze złudzeń. Te słowa brzmią jak wyrok

Reprezentacja Polski fatalne spisała się w eliminacjach Euro 2024 i w teoretycznie niezbyt wymagającej grupie nie wywalczyła awansu do turnieju finałowego. Na szczęście dla niej ma drugą szansę w postaci baraży, choć z tak słabą grą nie będzie jej łatwo o sukces.

Ekspert ocenił reprezentację Polski przed barażami o Euro 2024. "Faworytami będą nasi rywale"

W półfinale Polaków czeka mecz u siebie z Estonią, która w ostatnich miesiącach prezentuje się fatalnie. -Nawet w najczarniejszych wizjach nie dopuszczam możliwości porażki - przyznał Kazimierz Węgrzyn, 20-krotny reprezentant kraju, a obecnie ekspert telewizyjny w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". - Mecz z Estonią to okazja, aby zagrać ofensywnie i zwyciężyć przekonująco. Jeżeli to zrobimy, duch w narodzie będzie większy, z dużą wiarą przystąpimy do finału. A jeżeli będzie to wymęczone zwycięstwo, nie ma co liczyć na pozytywną atmosferę, której nasz zespół potrzebuje i w środku, i na zewnątrz - ocenił.

Węgrzyn skoncentrował się na ewentualnym finale baraży, w którym drużyna Michała Probierza zagra na wyjeździe z Walią lub Finlandią. Podkreślił, że nie będzie jej łatwo, gdyż od dosyć dawna nie odniosła ważnego zwycięstwa na wyjeździe.

- W obu przypadkach według mnie faworytem będą nasi rywale. (...) Gra z takimi rywalami na ich terenie stała się dla naszej drużyny nie lada wyzwaniem. Wydaje się, że gra z Walią to poważniejsza skala trudności. Nie zmienia to faktu, że od naszej drużyny, mimo wszystkich zastrzeżeń, mamy prawo oczekiwać zwycięstwa - stwierdził.

Kazimierz Węgrzyn spokojny o liderów reprezentacji Polski. "To jest poza dyskusją"

Przed nadchodzącymi barażami niepokój budzi sytuacja Piotra Zielińskiego, który po sezonie najprawdopodobniej odejdzie z Napoli. Przez to nie został zgłoszony do gry w Lidze Mistrzów i niewykluczone, że rzadziej będzie występował w Serie A. Mimo wszystko powinien pozostać kluczową postacią drużyny narodowej.

- To jest poza dyskusją. Jeżeli do meczu z Estonią miałby nie zagrać już ani minuty, i tak byłby jednym z najważniejszych zawodników w zespole Probierza. Do zgrupowania kadry pozostało niewiele ponad miesiąc i na pewno dobrze wykorzysta ten okres. Nie grając w Lidze Mistrzów, będzie miał więcej czasu na regenerację - przekonuje Węgrzyn.

Byłego reprezentanta Polski cieszy również zwyżka formy Roberta Lewandowskiego, który od początku roku zdobył sześć bramek dla FC Barcelony (w 11 spotkaniach). - To bardzo dobry znak dla kadry. Nie można zatem mówić tylko o powodach do niepokoju - zakończył.

Mecz pomiędzy Polską a Estonią zostanie rozegrany 21 marca na warszawskim Stadionie Narodowym. Pięć dni później odbędzie się finał baraży o Euro 2024. Jego zwycięzca awansuje na turniej, gdzie w fazie grupowej zmierzy się z Francją, Holandią i Austrią.