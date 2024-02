Były selekcjoner powiedział, co myśli o Zielińskim. "Problem"

Po ośmiu latach kończy się rozdział pt. Piotr Zieliński w Napoli. Reprezentant Polski podjął decyzję o nieprzedłużeniu kontraktu i zmieni klub z początkiem lipca tego roku. Wszystko wskazuje na to, że jego nowym pracodawcą będzie Inter Mediolan, który pewnie zmierza po mistrzostwo Włoch. Zieliński miał już przejść obligatoryjne testy medyczne, które zostały przeprowadzone w medialnej ciszy. Padło też słynne "here we go" od Fabrizio Romano. Zieliński ma podpisać z Interem łącznie czteroletni kontrakt, dzięki któremu zarobi 4,5 mln euro netto plus bonusy.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

Zieliński jednak rozstanie się z Napoli z pewnym niesmakiem. Pomocnik biało-czerwonych nie został uwzględniony w kadrze klubu na fazę pucharową Ligi Mistrzów, a dodatkowo zapowiada się na to, że przez kolejne tygodnie będzie głównie rezerwowym. - Dlaczego mam nagradzać kogoś, kto latem powiedział mi, że chce zostać, a potem nie przedłużył kontraktu? Nie jestem zły na niego, ale na jego agenta - mówił Aurelio De Laurentiis, prezes Napoli. Sytuacja Zielińskiego może nie nastrajać pozytywnie kibiców kadry przed marcowymi barażami.

Były selekcjoner ujawnia ws. Zielińskiego. Za jego kadencji Polak też nie grał regularnie w klubie

Waldemar Fornalik udzielił wywiadu "Super Expressowi" nt. sytuacji Zielińskiego. Były selekcjoner biało-czerwonych z lat 2012-2013 przypomina, że za jego kadencji Polak też nie grał regularnie w klubowych rozgrywkach. - Pamiętam, że Piotr jako piłkarz Udinese zagrał pierwszy mecz w lidze, a później nagle stracił miejsce w składzie. Jego dyspozycja była słabsza, co miało wpływ na grę w kadrze, ale mimo wszystko dawałem mu szansę. Jeśli ktoś ma potencjał, to nie musi wybiegać pełnych 90 minut, ale może pomóc grając pół godziny czy połowę meczu - powiedział.

- Różnie jego występy były oceniane, ale summa summarum zawsze wszyscy mówili, że bardzo dużo zależy od niego, Roberta i bramkarza, którym najczęściej był Wojtek Szczęsny, nie umniejszając nikomu - dodał Fornalik. Trener Zagłębia Lubin uważa, że Zieliński poradzi sobie z trudną sytuacją w klubie przed barażami. - Zakładam, że będzie trenował normalnie z drużyną. Jeśli nie będzie grał za wiele przez sześć tygodni, to jest problem. Piotrek będzie w stanie dopasować się do tej trudnej sytuacji, żeby być w jak najlepszej formie na baraże - wyjaśnia.

- Ważne, jakie zaufanie Probierz będzie miał do Zielińskiego, ale patrząc na potencjał drużyny, to jest on bardzo ważnym ogniwem. Piotr to stuprocentowy profesjonalista, już wtedy jako młody chłopak pokazywał, że jest bardzo mądrym, rozsądnym i pracowitym człowiekiem - podsumował Fornalik.

Baraże o awans na Euro 2024 odbędą się w drugiej połowie marca. Spotkanie z Estonią na Stadionie Narodowym odbędzie się w czwartek 21 marca o godz. 20:45. W przypadku awansu do finału, który zostanie rozegrany na wyjeździe, biało-czerwoni zagrają ze zwycięzcą spotkania Walia - Finlandia. Mecz finałowy będzie rozegrany 26 marca o godz. 20:45. Relacje tekstowe na żywo z barażowych meczów Polaków w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.