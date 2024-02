Media: Michał Probierz wyśle sensacyjne powołanie. To będzie debiut

"Jest jednym z najlepszych młodych pomocników w lidze tureckiej, oglądają do skauci Galatasaray. 21-letni Jakub Kałuziński rozkwita po wyjeździe z polskiej ligi, ale to grając w Lechii Gdańsk, dostał pomoc, bez której mogłoby go nie być na tym poziomie. Jego historię można porównać do losów Lionela Messiego" - pisaliśmy niedawno na naszych łamach na temat Jakuba Kałuzińskiego. Wychowanek Lechii Gdańsk w połowie lipca został zawodnikiem Antalyasporu, a niebawem może zadebiutować w reprezentacji.

Media: Michał Probierz zaskoczy powołaniem?

We wtorek rano tygodnik "Piłka Nożna" poinformował, że Michał Probierz może zaskoczyć i powołać na najbliższe zgrupowanie Jakuba Kałuzińskiego. "Michał Probierz zaskakuje swoimi decyzjami kadrowymi, często stawiając na mniej znanych piłkarzy, którzy wcześniej nie byli w kręgu zainteresowań innych selekcjonerów" - czytamy. Jesienią zaskoczył powołaniem Patryka Pedy. Teraz ma to być Kałuziński.

Kilka tygodni temu miało dojść do spotkania Probierza z Kałuzińskim i Buksą. "Trudno z samego spotkania wysnuć wniosek, że Kałuziński pojawi się na marcowym zgrupowaniu pierwszej reprezentacji, natomiast sztab drużyny narodowej ma wysoko oceniać jego dyspozycję. Jeśli będzie zdrowy i nie nastąpi nagłe załamanie formy zawodnika, w marcu może być środkiem ograniczającym bóle środka drugiej linii drużyny narodowej" - czytamy w "Piłce Nożnej".

Kałuziński w tym sezonie rozegrał już 22 spotkania w barwach Antalyasporu. Choć nie ma na koncie jeszcze ani jednej bramki, ani asysty, to jego forma imponuje. - Jakub jest postrzegany jako jeden z najlepszych młodych zawodników na swojej pozycji w tym sezonie w całej lidze - mówił niedawno Sport.pl turecki dziennikarz Cetin Cem Yilmaz. Mimo dobrej dyspozycji powołanie do kadry byłoby niespodzianką.

Reprezentacja Polski baraż z Estonią rozegra 21 marca. W przypadku zwycięstwa pięć dni później zmierzy się na wyjeździe z lepszym z pary Walia - Finlandia. Tylko wygrany finału 26 marca będzie mógł cieszyć się z przepustki na Euro w Niemczech. Relacje na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.