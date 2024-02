Kołtoń chce wielkiego powrotu do kadry. Ależ pomysł!

Choć Euro 2024 wystartuje już za cztery miesiące, to wciąż nie wiadomo, czy na turnieju wystąpi reprezentacja Polski. Biało-Czerwoni po fatalnych eliminacjach będą musieli walczyć w barażach. Przed Michałem Probierzem trudne zadanie, aby skompletować jak najlepszą kadrę na starcie z Estonią i ewentualny finał.

Kamil Glik wróci do kadry? Roman Kołtoń nie ma wątpliwości

Powołania na marcowe zgrupowanie poznamy za około miesiąc. Już dziś w mediach trwa jednak dyskusja na temat personaliów. W poniedziałkowym programie "International Level" Roman Kołtoń wyjawił, kogo widziałby w reprezentacji. To nazwisko może zaskakiwać.

- Ciągle świta mi myśl o Kamilu Gliku. Być może jest ona szalona, ale w meczu z Legią widziałem go w takiej formie, że nie bałbym się go wystawić na Walijczyków czy Finów - nie mówiąc o Estończykach. W spotkaniu z Legią był najlepszy na placu. Wiem, że jest kontuzjowany, ale podobno ma zaraz wrócić. Jeżeli zagra na dobrym poziomie w czterech meczach ekstraklasy, nie wykluczałbym jego powołania - przyznał ekspert.

Glik latem został zawodnikiem Cracovii. Do Polski wrócił po 13 latach przerwy. Po raz ostatni wystąpił w reprezentacji na mistrzostwach świata w Katarze w przegranym meczu 1/8 finału z Francuzami. Był to 103. występ środkowego obrońcy w kadrze narodowej. Od tamtego czasu nie był powoływany do reprezentacji przez Fernando Santosa oraz Michała Probierza. Niewykluczone, że teraz się to zmieni.

Reprezentacja Polski baraż z Estonią rozegra 21 marca. W przypadku zwycięstwa pięć dni później zmierzy się na wyjeździe z lepszym z pary Walia - Finlandia. Tylko wygrany finału 26 marca będzie mógł cieszyć się z przepustki na Euro w Niemczech. Relacje na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.