Ulubieniec Nawałki zakończył karierę! 31-krotny reprezentant mówi "pas"

Krzysztof Mączyński jeszcze w sezonie 2021/2022 był podstawowym zawodnikiem Śląska Wrocław, ale w poprzednich rozgrywkach pojawił się tylko dwukrotnie na boisku w drugim zespole Śląska, a od 16 stycznia ubiegłego roku był bez klubu. W trakcie przerwy w meczu Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin poinformował o zakończeniu kariery w wieku 36 lat.

Krzysztof Mączyński był podstawowym zawodnikiem kadry Adama Nawałki na Euro 2016

Złotym czasem Mączyńskiego w karierze były lata 2014-2016. Wtedy pomocnik był podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski prowadzonej przez Adama Nawałkę, która awansowała na Euro 2016 we Francji, a na samym turnieju odpadła w ćwierćfinale.

Chociaż Mączyński był wtedy zawodnikiem chińskiego Guizhou Renhe, to Adam Nawałka konsekwentnie stawiał na niego i eliminacjach do mistrzostw Europy we Francji pomocnik zagrał w ośmiu z dziesięciu meczów, a w samym turnieju nie wystąpił tylko w trzecim meczu fazy grupowej z Ukrainą (1:0).

Po Euro wystąpił, co prawda w siedmiu z dziesięciu meczach eliminacji mistrzostw świata, ale już na turniej w Rosji nie został zabrany przez Adama Nawałkę. Ostatni mecz w kadrze rozegrał 27 marca 2018 roku, gdy zaliczył dwie asysty przeciwko Korei Południowej (3:2).

W sumie w barwach reprezentacji Polski Krzysztof Mączyński rozegrał 31 spotkań, w których strzelił dwie bramki i zanotował pięć asyst.

W piłce klubowej Krzysztof Mączyński reprezentował Wisłę Kraków, ŁKS Łódź, Górnika Zabrze, Guizhou Renhe, Legię Warszawa i Śląska Wrocław. Przez całą karierę dla wszystkich tych klubów wystąpił w 383 meczach, strzelił 24 bramki i zanotował 38 asyst. Zdobył cztery trofea - trzy mistrzostwa Polski (dwa z Wisłą, jedno z Legią) oraz Puchar Polski (z Legią).