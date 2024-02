Tyle zapłacono za obiad z Probierzem. PZPN odtrąbił sukces

Ostatnie miesiące były wizerunkową klapą dla PZPN-u. Nie dość, że reprezentacja Polski grała fatalnie i nie awansowała bezpośrednio na Euro 2024, to jeszcze wokół kadry i federacji dochodziło do wielu skandali. Mowa m.in. o "aferze premiowej" czy też zabraniu na pokład samolotu drużyny narodowej osoby skazanej za korupcję. Powodów do chwalenia się działacze mieli więc jak na lekarstwo. Nie dziwi zatem fakt, że kiedy pojawiła się okazja, to szybko z niej skorzystali.

Aukcja PZPN zakończona sukcesem. Obiad z Probierzem łakomym kąskiem dla kibiców

Mowa o aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku fundacja zbierała pieniądze dla oddziałów pulmonologicznych. Pomoc zaoferowało wielu sportowców i znanych celebrytów. Na gest zdobył się też PZPN.

Federacja wystawiła na licytację udział w 1,5-godzinnym treningu piłkarskim pod okiem Michała Probierza, a także obiad z selekcjonerem reprezentacji Polski. Do pakietu dołączono również personalizowaną koszulkę drużyny narodowej. I finalnie aukcja okazała się sukcesem. Nabywca zapłacił 16 100 zł. To imponująca kwota, choć za inne przedmioty na aukcjach WOŚP oferowano większe pieniądze.

Za ponad cztery razy większą sumę sprzedano m.in. sukienkę Igi Świątek, którą ta miała na sobie podczas losowania grup WTA Finals w Cancun. Kreację wylicytowano za aż 68 300 zł. Dużym powodzeniem zakończyła się też aukcja koszulki klubowej Roberta Lewandowskiego z podpisami zawodników. Poszła za 55 100 zł.

PZPN nie poprzestał tylko na jednej aukcji

Trening i obiad z Michałem Probierzem to nie jedyne rzeczy, jakie PZPN wystawił na aukcję w ramach WOŚP. Federacja zaoferowała też dwa zaproszenia do loży prezesa PZPN na mecz barażowy pomiędzy Polską a Estonią. Co więcej, nabywca będzie miał szansę zwiedzenia Stadionu Narodowego. Finalnie aukcja skończyła się większym sukcesem aniżeli ta, w której oferowano m.in. posiłek z selekcjonerem reprezentacji Polski. Licytacja zakończyła się wynikiem 25 100 zł.

Teraz PZPN, a także Biało-Czerwoni muszą skupić się na walce o awans na Euro 2024. Już 21 marca zmierzą się w półfinale ze wspomnianą Estonią. Jeśli uda im się wygrać, wówczas w decydującym starciu, które zaplanowano na 26 marca, ich rywalem będzie Walia bądź Finlandia. Po wakacjach zawodników czekają z kolei zmagania w Lidze Narodów. W czwartek poznali przeciwników, z którymi powalczą o utrzymanie w Dywizji A. Będą to Chorwaci, Portugalczycy oraz Szkoci.