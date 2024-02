Spełnił się najczarniejszy scenariusz dla Polski. Wystarczy spojrzeć na rozkład meczów

Reprezentacja Polski w nadchodzącej edycji Ligi Narodów zagra w grupie A1 z Chorwacją, Portugalią oraz Szkocją. - Cieszę się, że będziemy rywalizować z naprawdę mocnymi zespołami, to powinno nam pomóc w budowie drużyny i przygotowaniu jej do eliminacji mistrzostw świata - tak losowanie skomentował selekcjoner Michał Probierz w rozmowie ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo "Do dnia kobiet Lech Poznań może mieć po sezonie". Terminarz to kosmos

Polska poznała terminarz fazy grupowej Ligi Narodów. Trudny start

Było wiadomo, że wszystkie grupowe mecze Polaków w LN odbędą się mniej więcej w przeciągu dwóch miesięcy (wrzesień - listopad 2024 r.). Czekano tylko na to, aż UEFA opublikuje dokładny kalendarz gier. To już się stało.

Drużyna Probierza od początku będzie miała mocno pod górkę. Na start czekają ją dwa trudne wyjazdy, do Szkocji oraz Chorwacji. Później rozegra dwa mecze domowe, z Portugalczykami oraz Chorwatami. Następnie czeka ją wyjazdowa potyczka z Portugalią, a zmagania zakończy domowym spotkaniem ze Szkocją. To akurat bardzo dobra wiadomość, gdyż to między tymi dwoma zespołami powinna toczyć się walka o uniknięcie bezpośredniej degradacji do dywizji B. Atut własnego boiska w potencjalnie kluczowym meczu będzie niezwykle pomocny.

Terminarz reprezentacji Polski w Lidze Narodów 2024/25

Szkocja - Polska , czwartek 5 września, godz. 20:45 (podane godziny czasu polskiego)

, czwartek 5 września, godz. 20:45 (podane godziny czasu polskiego) Chorwacja - Polska , niedziela 8 września, godz. 20:45

, niedziela 8 września, godz. 20:45 Polska - Portugalia, sobota 12 października, godz. 20:45

- Portugalia, sobota 12 października, godz. 20:45 Polska - Chorwacja, wtorek 15 października, godz. 20:45

- Chorwacja, wtorek 15 października, godz. 20:45 Portugalia - Polska , piątek 15 listopada, godz. 20:45

, piątek 15 listopada, godz. 20:45 Polska - Szkocja, poniedziałek 18 listopada, godz. 20:45

Faza grupowa LN zakończy się jeszcze w tym roku, a w 2025 r. zostaną rozegrane kluczowe spotkania play-off. W marcu odbędą się ćwierćfinały dywizji A, jak również baraże pomiędzy dywizjami A i B oraz dywizjami B i C. Na czerwiec zaplanowano turniej finałowy z udziałem czterech najlepszych drużyn dywizji A. Natomiast dopiero w marcu 2026 r. odbędą się baraże pomiędzy zespołami dywizji C i D.