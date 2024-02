Reprezentacja Polski poznała rywali w Lidze Narodów 2024/25. W grupie A1 zmierzy się z Chorwacją, trzecią drużyną mundialu w Katarze, a także Portugalią i Szkocją, które kapitalnie spisały się w eliminacjach Euro 2024. Wygrać z nimi będzie bardzo trudno, zwłaszcza patrząc na grę i wyniki drużyny prowadzonej przez Michała Probierza.

Rywale ocenili reprezentację Polski po losowaniu LN. "Lewandowski nie powinien się tak marnować"

W krajach rywali Polaków nastroje po losowaniu są optymistyczne. - Nie mogliśmy spodziewać się niczego lepszego, jeśli spojrzeć na przykład na grupę A2 (Włochy, Belgia, Francja, Izrael - red.) - stwierdził Pedro Ponte z portugalskiego dziennika sportowego "A Bola" w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onetem.

Portugalczyk ocenił też polską drużynę. Nie ukrywał, że wśród młodszych kadrowiczów miał problemy ze znalezieniem "dobrych piłkarzy". Za takiego wciąż uznaje Roberta Lewandowskiego, tyle że niekoniecznie musi to być atutem. Dziennikarz podkreślił, że choć 35-letni napastnik jest gwiazdą naszej kadry, to jego obecność nie przekłada się na wyniki tak, jak to bywa w przypadku reprezentacji Portugalii i Cristiano Ronaldo.

Podobnie na sprawę zapatruje się Sasa Cobanov z chorwackiego portalu Index.hr. Według niego jego reprezentacja będzie "zdecydowanym faworytem" meczu z Polską, która od pewnego czasu jest pogrążona w kryzysie i nie potrafi się z nim uporać.

- Pamiętam Latę, Deynę, Bońka, Żmudę czy Szarmacha... Ale potem po prostu zniknęliście. Wydaje mi się, że od lat bezskutecznie szukacie własnej tożsamości i jest to bardzo trudne. W ostatnich latach mieliście kilku klasowych zawodników, świetnych piłkarzy z Bundesligi i Lewandowski nie powinien się tak marnować. Ale gdzieś macie problem - ocenił.

Teoretycznie najłatwiejszym rywalem drużyny Probierza w grupie LN są Szkoci, lecz i z nimi o punkty nie będzie łatwo. - Mamy duże szanse, aby nie spaść - przyznał Gavin Berry ze szkockiego dziennika "Daily Record", który niewiele wie o Polaków. Choć żałuje, że nie udało im się bezpośrednio awansować na Euro 2024. - Polska zawsze była silna i z nią mistrzostwa byłyby lepsze, zwłaszcza z waszymi kibicami. Pamiętam ich z mundialu w 2006 r. i byli kapitalni - powiedział. Zarówno on, jak i Ponte mocno komplementowali swoje reprezentacje. Nieco bardziej sceptyczny był Cobanov, który podkreśla wielkie znacznie dla zespołu Luki Modricia, od pewnego czasu będącego na bocznym torze w Realu Madryt.

Reprezentacja Polski dostała trudnych rywali w LN. Zmiana formatu też jej nie sprzyja

Polakom trudno będzie o utrzymanie w dywizji A nie tylko ze względu na siłę rywali. Od najbliższej edycji zmieni się format LN, który zakłada, że czwarty zespół w grupie spada do niższej dywizji, a trzeci gra baraż o utrzymanie z drugą drużyną z jednej z grup dywizji B. W dwóch poprzednich edycjach LN reprezentacja Polski zajmowała trzecie miejsce w grupie, co dawało spokojne utrzymanie - tym razem trzeba będzie bardziej się wysilić.