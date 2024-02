Trener Portugalii nagle zaczął mówić o Polsce. "Z takim jak Lewandowski..."

Portugalia, Chorwacja, Szkocja - oto rywale reprezentacji Polski w nadchodzących rozgrywkach Ligi Narodów. Biało-Czerwoni w poprzedniej edycji utrzymali się w dywizji A, a co za tym idzie, musieli trafić na wymagających rywali. Podczas ceremonii w Paryżu los nas nie oszczędzał. Zdecydowanymi faworytami grupy będą trzeci w mistrzostwach świata w Katarze Chorwaci, a także Portugalczycy, którzy od czasu, gdy ich drużynę przejął Roberto Martinez, odnoszą same zwycięstwa.

Roberto Martinez mówił o meczach z Polską w Lidze Narodów. "Z takim napastnikiem jak Lewandowski..."

Hiszpański szkoleniowiec, który wcześniej prowadził reprezentację Belgii, po mundialu w Katarze był brany pod uwagę jako kandydat do objęcia reprezentacji Polski. Ostatecznie przejął Portugalię, a do nas trafił jej były selekcjoner Fernando Santos. Teraz Martinez powiedział kilka słów o każdym z przyszłych rywali. - Myślę, że to losowanie, które da naszym kibicom szansę na naprawdę dużo frajdy. Rozegranych zostanie sześć spektakularnych meczów. Chorwacja to drużyna, która może dojść do finału, w zeszłym roku grała w finale Ligi Narodów, wiemy, czego dokonała na mistrzostwach świata i Europy, to pokolenie prezentujące magiczny futbol - komplementował, cytowany przez dziennik "A Bola".

Nie mogło zabraknąć też opinii na temat reprezentacji Polski. Respekt nadal budzi szczególnie jeden nasz zawodnik. - Myślę, że Polska z takim napastnikiem jak Lewandowski to zespół, który zawsze jest w stanie strzelać gole - przyznał krótko. - Za to Szkocja ma najlepsze pokolenie ostatnich dwudziestu lat, pokolenie, które wróciło na mistrzostwa Europy i które ograło Hiszpanię. To dla nas bardzo ciekawe losowanie - spuentował.

Roberto Martinez o Lidze Narodów. "Bardzo podoba mi się nowy format"

Martinez przyznał też, że do rozgrywek podejdzie bardzo poważnie. - Nie ma meczów towarzyskich. Wszystkie są o coś, dlatego że chcemy się rozwijać. Kwalifikacje do Euro 2024 w naszym wykonaniu były bez zarzutu (Portugalia zdobyła komplet punktów - przyp. red.), a teraz musimy to kontynuować. Bardzo podoba mi się nowy format turnieju, który obecnie rozgrywany jest w pięciu etapach. To bardzo długi okres i często wiąże się ze zmianami w szatni i różnymi momentami w dyspozycji zawodników - dodał na zakończenie.

Faza grupowa Ligi Narodów rozpocznie się już po mistrzostwach Europy w Niemczech w dniach 5-7 września. Ostatnia szósta kolejka zaplanowana jest na 17-19 listopada 2024 r. Najlepsze zespoły z czterech grup dywizji A zmierzą się w czerwcu 2025 r. w specjalnym turnieju Final Four.