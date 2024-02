Ważna zmiana dla Polski w Lidze Narodów. Utrzymanie to będzie droga przez mękę

Reprezentacja Polski poznała rywali, z którymi zmierzy się w tegorocznej edycji Ligi Narodów UEFA. Ekipa prowadzona przez Michała Probierza może mówić o sporym pechu. Trafiła do grupy pierwszej dywizji A, gdzie zagra z Chorwacją, Portugalią oraz Szkocją. Tym samym Polaków będą czekać bardzo trudne mecze.

Liga Narodów. Zmiany w przepisach. Polacy będą mieli trudniejsze zadanie

Celem reprezentacji Polski będzie utrzymanie w najwyższej dywizji. W poprzednich dwóch edycjach udawało się to kadrze i za każdym razem kończyła zmagania na trzecim miejscu z siedmioma punktami. Ogrywała wówczas najsłabsze drużyny, czyli kolejno Bośnię i Hercegowinę i Walię. Teraz zadanie będzie jednak trudniejsze niż wcześniej, ponieważ doszło do zmian w przepisach, o czym możemy przeczytać na oficjalnej stronie UEFA. W poprzedniej edycji z poszczególnych dywizji spadały tylko drużyny, które zajęły czwarte, czyli ostatnie miejsce w grupach. Teraz o utrzymanie będą walczyć również trzecie zespoły, które zawalczą w barażu z drugimi ekipami niższych dywizji. Odbędzie się to w formie dwumeczu.

Tym samym jeśli Polacy zajmą trzecie miejsce, to o utrzymanie w dywizji A będą walczyć z jedną z drużyn z drugich miejsc w dywizji B. Dotyczy to również niższych szczebli (trzecie miejsca z dywizji B będą rywalizować z wicemistrzami dywizji C). Ponadto odbędą się także baraże pomiędzy dwoma najwyżej sklasyfikowanymi czwartymi zespołami z ligi C i dwoma wicemistrzami ligi D. Z kolei dwa najniżej sklasyfikowane czwarte miejsca spadną bezpośrednio do dywizji D.

Grupy Dywizji B

I - Czechy, Ukraina, Albania, Gruzja

II - Anglia, Finlandia, Irlandia, Grecja

III - Austria, Norwegia, Słowenia, Kazachstan

IV - Walia, Islandia, Czarnogóra, Turcja

Jak widać, Polaków w barażach mogą czekać bardzo trudne mecze. Jest szansa na rywalizację między innymi z Anglią, Ukrainą, Austrią lub Walią, czyli zespołami, które zajmują wyższe miejsce w rankingu FIFA. Problemy drużynie Michała Probierza mogą również sprawić między Czesi, którzy pokonali Polskę w eliminacjach mistrzostw Europy.

Do zmian doszło również w fazie pucharowej. Od teraz zagrają w niej zarówno zwycięzcy grup dywizji A, jak i drużyny z drugich miejsc, które stworzą pary ćwierćfinałowe. Podobnie jak w przypadku baraży, wszystko odbędzie się w formie dwumeczów.

Tegoroczna edycja Ligi Narodów rozpocznie się we wrześniu. Dokładny terminarz meczów poznamy w najbliższym czasie. Najpierw reprezentacja Polski musi skupić się na barażach o udział w mistrzostwach Europy. Tam w pierwszym meczu zagra z Estonią, a w przypadku zwycięstwa czekać będzie ją starcie z Walią lub Finlandią. Spotkania odbędą się w marcu.