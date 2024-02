Alarm dla reprezentacji Polski. Gigantyczny problem

Przecież to raptem za siedem miesięcy. Część ludzi ma już zarezerwowane w tym terminie wakacje w ciepłych krajach. Jeśli ktoś we wrześniu ma urodzić dziecko, już o tym wie i się przygotowuje. Większość potrafi przynajmniej mniej więcej wyobrazić sobie, jak wtedy będzie wyglądało ich życie. Tymczasem z perspektywy reprezentacji Polski wizja gry w Lidze Narodów z Chorwacją, Portugalią i Szkocją wydaje się szalenie odległa. Oceniamy rywali, prognozujemy szanse, na gorąco dywagujemy, czego się w tych meczach spodziewać, ale tylko dlatego, że potrafimy przewidzieć, z kim przyjdzie sam się spotkać. Wiadomo, że Chorwacja i Portugalia przejmą inicjatywę, pokażą wyższą kulturę gry. Szkocja ma natomiast mocny środek pola i zawodników z Premier League w niemal każdej formacji. Awansowała na Euro zaraz zza pleców Hiszpanii. Jest mocna i będzie mocna również jesienią. O sobie natomiast nie wiemy prawie nic. To kolejna miara zakrętu, na którym znalazła się reprezentacja. Jeszcze jeden symptom doraźności i pokoleniowej zmiany, która nieubłaganie nadchodzi, a także dowód, że przed nami absolutnie kluczowe mecze.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Chylewska o gorszej formie Roberta Lewandowskiego i jego piłkarskiej emeryturze. Zdradza, kto pod nim dołki kopie

"Albo poczujemy wielką ulgę, albo wielki zawód i smutek"

Średni czas pracy trzech ostatnich selekcjonerów - 302 dni i 11 meczów - wskazywałby na to, że Michała Probierza już wtedy nie będzie. Wydaje się dopiero co wybrany, za nim raptem cztery spotkania, ale nadchodzą baraże, które zdefiniują najbliższe miesiące. Najpierw Estonia, później ewentualnie Walia lub Finlandia. I albo będziemy przygotowywać się do gry w grupie śmieci Euro z Holandią, Francją i Austrią, albo wylądujemy na piłkarskiej prowincji, do której usilnie zmierzaliśmy od miesięcy prowadzeni przez Fernando Santosa. Wielu kibiców i ekspertów nie ma dziś zaufania do PZPN, miłość do reprezentacji też została zawiedziona, cierpliwość już się skończyła lub - jeśli nic się nie zmieni - skończy się za chwilę. Atmosfera jest napięta. Reprezentacje zapadły co prawda w zimowy sen, a największe emocje zostały uśpione wraz z nimi, ale już w marcu wybuchną niczym wulkan, jak to w przypadku baraży bywa. I albo poczujemy wielką ulgę, albo wielki zawód i smutek.

I tu znów warto się zatrzymać, by raz jeszcze uświadomić sobie, jak bardzo dużą niewiadomą jest reprezentacja Polski. W barażach spodziewać się można wszystko - z jednej strony porażka w Kiszyniowie i remis z Mołdawią u siebie nie pozwalają czuć się pewnie nawet przeciwko Estonii, zajmującej 122. miejsce w rankingu FIFA. Z drugiej - pozostaje wiara, że w chwili próby, podobnie jak w walce o mundial ze Szwecją, indywidualności pokroju Szczęsnego, Lewandowskiego, Zielińskiego, Zalewskiego czy Frankowskiego wepchną zespół wprost do fazy grupowej Euro. Na koniec jest matematyka - statystycy zaraz po losowaniu barażowej ścieżki obliczyli, że Polska ma 34 procent szans na awans. Zdecydowanie za mało, by bukować bilety, ale wystarczająco dużo, by nie tracić nadziei.

Ale niezależnie od wyniku emocje będą największe z możliwych, a społeczeństwo rozdygotane. Czy Michał Probierz, wybrany przez Cezarego Kuleszę nie tylko w celu gaszenia ognia w eliminacjach, ale też odbudowy reprezentacji po pożarze, zdoła to przetrwać? Kibice będą go bronić? Jaka będzie opinia baronów i jak czuły na ich podpowiedzi będzie wówczas szykujący się do końca kadencji Kulesza?

Kto w bramce, kto kapitanem?

A co będzie z Robertem Lewandowskim? Od miesięcy widzimy jego słabszą formę, ale słyszymy też, jak w "Foot Trucku" przekonuje, że najgorsze już za nim, a 2024 r. powinien być udany. Mówi ponadto, że ogień, który wcześniej nieco w nim przygasł, teraz znów płonie. Ale jak wpłynie na niego wynik baraży i ewentualny występ na Euro? W sierpniu skończy 36 lat. Porażka rozbudzi chęć rehabilitacji czy skłoni do zakończenia reprezentacyjnej kariery? A sukces? Spróbuje go powtórzyć czy uzna, że to dobry moment, by się pożegnać? Jaki będzie wtedy klimat wokół kadry? Z czego Lewandowski będzie musiał się tłumaczyć, choć nie poczuje się winny? PZPN zdoła do tego czasu uniknąć afer?

Zmiana najpewniej zajdzie też w bramce, bo Wojciech Szczęsny już na ostatnich zgrupowaniach wprost mówił, że Euro będzie jego ostatnim wielkim turniejem. I o ile o pozycję bramkarza martwimy się nieszczególnie, bo następcy są z wysokiej półki, o tyle na innych pozycjach znów trudno nam przewidzieć, jak potoczą się kariery zawodników, którymi dziś są interesuje się Michał Probierz. Sytuacja klubowa wielu zawodników jest - a jakże! - niepewna. Bartosz Slisz pierwszy raz wyjechał grać poza Polskę, Jakub Kamiński na trzy mecze wstał z ławki Wolfsburga, ale od dwóch tygodni znów na niej siedzi, Jakub Moder powoli wraca do sprawności po bardzo ciężkiej kontuzji, Michał Skóraś niewiele gra w Belgii, Nicola Zalewski w Romie jest rezerwowym, a inni Polacy - Bartosz Bereszyński, Sebastian Walukiewicz, Karol Świderski, Mateusz Łęgowski, Szymon Żurkowski, Mateusz Wieteska są na ten moment w strefie spadkowej Serie A. Za kilka miesięcy będą powoływalni?

Polska przestała być mistrzem losowań

Z morza niewiadomych da się jednak wyłowić coś pewnego - Polska w Lidze Narodów trafiła do bardzo trudnej grupy. W dodatku UEFA zmodyfikowała regulamin i od tej pory zajęcie trzeciego miejsca w Dywizji A (Polska zajmowała je w każdej z dotychczasowych edycji) nie gwarantuje utrzymania, a skazuje na baraże z zespołem, który zajmie drugie miejsce w Dywizji B. Wszystko dla podkręcenia emocji i oglądalności meczów. Czwarte miejsce - niezmiennie - skutkuje spadkiem. Jak wyliczył użytkownik "X" AbsurdB, Polska trafiła do 9. najtrudniejszej grupy z 64 możliwych, a jej szanse na utrzymanie wynoszą zaledwie 20 proc. Patrząc na rywali, którzy czekają na Euro i w Lidze Narodów wiadomo na pewno, że przestaliśmy być mistrzami losowań.