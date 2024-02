Polska poznała rywali w Lidze Narodów. Co za losowanie. Są potęgi!

Za reprezentacją Polski fatalny rok, w trakcie którego nie wywalczyła bezpośredniego awansu do Euro 2024. Będzie mogła go uzyskać w barażach, do których dostała się dzięki wysokiej pozycji w klasyfikacji generalnej Ligi Narodów (2022/23). Teraz poznała rywali w nadchodzącej edycji tych rozgrywek (2024/25).

Reprezentacja Polski poznała rywali w Lidze Narodów. Będą mecze z potęgami

Do losowania LN Polacy przystępowali z trzeciego koszyka dywizji A, w którym znalazły się również Francja, Niemcy oraz Szwajcaria. Wśród potencjalnych rywali były natomiast inne potęgi: Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Holandia, Portugalia czy Belgia. Dziennikarze z innych krajów nie mieli nic przeciwko temu, aby ich reprezentacje trafiły na drużynę selekcjonera Michała Probierza. - Polska jest najsłabsza - mówili.

Wiemy już, z kim w nadchodzącej edycji LN będą rywalizować polscy piłkarze. Z pierwszego koszyka dostali Chorwację, trzecią drużynę MŚ w Katarze. Z drugiego Portugalię, która jak burza przeszła eliminacje Euro 2024. Natomiast z czwartego Szkocję, która w el. Euro 2024 postawiła się Hiszpanii. To bardzo silna grupa, a celem Polaków powinno być przede wszystkim to, aby ponownie utrzymać się w kontynentalnej elicie.

Grupa reprezentacji Polski w Lidze Narodów 2024/25 (dywizja A, grupa A1)

Chorwacja

Portugalia

Polska

Szkocja

Spośród pozostałych grup dywizji A najciekawiej zapowiada się rywalizacja w tej, do której trafiły Włochy, Belgia, Francja oraz Izrael - wydaje się, że tylko ostatni z wymienionych nie będą liczyć się w walce o pierwsze miejsce. W innej grupie dojdzie do starcia Holandii z Niemcami.

Pozostałe grupy dywizji A Ligi Narodów 2024/25

Grupa A2: Włochy, Belgia, Francja, Izrael

Włochy, Belgia, Francja, Izrael Grupa A3: Holandia, Węgry, Niemcy, Bośnia i Hercegowina

Holandia, Węgry, Niemcy, Bośnia i Hercegowina Grupa A4: Hiszpania, Dania, Szwajcaria, Serbia

Mecze grupowe LN zostaną rozegrane w dniach 5 września - 19 listopada, już po mistrzostwach Europy w Niemczech. W marcu 2025 r. odbędą się ćwierćfinały dywizji A, a także baraże pomiędzy dywizjami A i B oraz dywizjami B i C. Z kolei turniej Final Four, z udziałem czterech najlepszych zespołów dywizji A, zostanie rozegrany w dniach 4-8 czerwca 2025 r.