Europejskie potęgi marzą o grze z Polakami. Jeden powód. Nie ma się z czego cieszyć

Rok 2023 był fatalny dla reprezentacji Polski. Nie udało jej się bezpośrednio awansować na Euro 2024, mimo że trafiła do "grupy marzeń". Ostatecznie zajęła trzecie miejsce, ustępując Albanii i Czechom. Mimo wszystko nadal ma szanse na grę na imprezie w Niemczech - musi wygrać dwustopniowe baraże. Zanim jednak kadra przystąpi do decydujących starć, to pozna rywali, z którymi zmierzy się w kolejnej edycji Ligi Narodów. Już w czwartek 7 lutego odbędzie się losowanie. Biało-Czerwoni trafili do koszyka z Francją, Niemcami i Szwajcarią. Jak się okazuje, przez wielu ekspertów to właśnie nasza ekipa jest uznawana za najsłabszą w tym gronie i nie ma się co dziwić.

Potencjalni rywale Polaków w Lidze Narodów nie pozostawili wątpliwości. Marzą o grze z Biało-Czerwonymi. Jeden powód

Na łamach Sport.pl kreśliliśmy najbardziej optymistyczny i najbardziej pesymistyczny scenariusz losowania dla Polski. Patrząc na koszyki, teoretycznie najłatwiejszą grupą, do jakiej może trafić zespół Michała Probierza, jest Chorwacja, Węgry oraz Izrael lub Bośnia i Hercegowina. Natomiast "grupa śmierci" to Hiszpania, Portugalia i Serbia. Właśnie przed tymi rywalami czujemy największy respekt. A czy przeciwnicy także odbierają nas w taki sposób?

O to "Przegląd Sportowy" zapytał dziennikarzy pochodzących z krajów, które mogą być naszymi potencjalnymi rywalami. Szybko pozbawili nas złudzeń. Okazuje się, że niemal każdy marzy o tym, by trafić na Polskę. Ich zdaniem to najsłabsza ekipa z tego koszyka, co najdobitniej pokazały el. do Euro 2024.

- Należy mieć nadzieję na wylosowanie Polski z trzeciego koszyka. Zwłaszcza że ostatnie wyniki Polski w grupie eliminacyjnej były dość nieoczekiwane i pokazały, że coś się dzieje w reprezentacji - podkreślał Vedran Buble z chorwackiego Index. Podobne zdanie wyraził Jorge Garcia z "AS".

- W trzecim koszyku Polska jest najsłabsza. (...) Z zewnątrz wygląda na to, że Polska przeżywa kryzys tożsamości. Dlatego dla reprezentacji Hiszpanii najlepiej byłoby wylosować właśnie Polskę - ocenił.

Dziennikarze boją się tylko jednego

- Tak, chciałbym Polskę, ponieważ Szwajcarzy, Niemcy i Francja z trzeciego koszyka są silniejsi od Polski - to z kolei zdanie Milana Zdravkovicia, dziennikarza serbskiego SoccerSportal. Na wspólną grupę z Biało-Czerwonymi liczą też Holendrzy, którzy w poprzedniej edycji mierzyli się z naszą kadrą i odnieśli zwycięstwo 2:0, a raz zremisowali 2:2. Od tego czasu gra Polski się posypała, więc rywale są niemal pewni wygranej. Mimo wszystko nie lekceważą nas, podkreślając, że znów namieszać może sam Robert Lewandowski.

- Szczerze mówiąc, to najlepszy rywal, jaki może nam się trafić, jeśli popatrzy się na ten koszyk. Nie można jednak zaprzeczyć, że Polska to bardzo piłkarski kraj z wielkimi tradycjami. Wszystko zależy od Lewandowskiego, jeśli będzie dalej grać w kadrze, Polska będzie groźna dla każdego - podkreślił. To właśnie na postać napastnika uwagę zwróciło wielu dziennikarzy. Tym bardziej że wydaje się, że ostatnio odzyskuje formę.

Nieco mniej optymistyczni w sprawie gry z Polską byli m.in. Węgrowie czy Bośniacy, ale i tak wolą rywalizować z naszym krajem niż z Francją czy Niemcami. O tym, na kogo ostatecznie trafią Biało-Czerwoni, przekonamy się już w czwartek o godzinie 18:00. W poprzednich edycjach LN triumfowały Portugalia, Francja i Hiszpania.