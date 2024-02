Coraz bliżej do najważniejszych meczów reprezentacji Polski w 2024 roku. W marcu Biało-Czerwoni wezmą udział w barażach do Euro 2024, ich pierwszym rywalem będzie reprezentacja Estonii. Z kolei w ewentualnym finale zmierzą się z lepszym z pary Walia - Finlandia.

- Przygotowania trwają. Jest to zupełnie inny okres niż w klubie. Mamy swoje plany na te mecze i pod tym kątem pracujemy. Najważniejsze jest zdrowie piłkarzy - podkreślił selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz w rozmowie z Polsatem Sport.

Michał Probierz nie szykuje rewolucji, ale zapowiada zaskoczenia w powołaniach na mecze barażowe

W związku z barażami nie dziwi, że pojawia się coraz więcej dyskusji nt. tego, kogo na te mecze powoła szkoleniowiec Biało-Czerwonych. Michał Probierz pokazał już, że nie boi się zaskakujących wyborów jak np. postawienie na Patryka Pedę, który na co dzień gra we włoskim trzecioligowcu.

- Rozmawiam i słucham niektórych ludzi i oni już mają w głowie skład, jakim wyjdziemy na pierwszy mecz. Nie możemy jednak zapominać, że to, co najważniejsze, wydarzy się tydzień przed meczem. Dla przykładu Damian Szymański nam wypadł i trochę będzie pauzował. Nie wiadomo, czy dojdzie do pełni zdrowia na te mecze barażowe - podkreślił. Dodał, że liczy na regularne występy Jakuba Modera w Brighton.

- Nasza liga rusza i w tej lidze też będziemy obserwować poszczególnych zawodników, ale też na pewno zmian wielkich nie szykujemy, bo trudno, żebyśmy teraz nagle wszystko zmieniali. Są jednak dwa może trzy nazwiska, które obserwujemy i jedno z nich może być bardzo dużym zaskoczeniem - zakończył enigmatycznie Michał Probierz, nie zdradzają, jakich zawodników ma na myśli.

Na ogłoszenie powołań poczekamy do drugiej połowy marca i pozostaje mieć nadzieję, że przez ten czas nikt z polskich zawodników nie dozna urazu. Mecz z Estonią w półfinale baraży zostanie rozegrany w czwartek 21 marca o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.