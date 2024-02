Naprawdę powiedziała to do Probierza. Selekcjoner wcale się nie zaśmiał [WIDEO]

W poniedziałek odbyła się uroczysta gala tygodnika "Piłka Nożna", na której wyróżniono najlepszych polskich piłkarzy ubiegłego roku. Po raz pierwszy od czterech lat główna nagroda nie trafiła w ręce Roberta Lewandowskiego, który w sumie zdobywał ją aż 11 razy. Po raz pierwszy w karierze otrzymał ją Piotr Zieliński. W głosowaniu okazał się lepszy od dwóch innych nominowanych - wspomnianego napastnika FC Barcelony oraz Sebastiana Szymańskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Potężne osłabienie Legii przed walką o mistrzostwo Polski. "Bardzo duża strata"

Gabriela Profus wręczyła nagrodę dla Zielińskiego i wypaliła: "To do pana Probierza"

Zielińskiego nie był obecny na gali, dlatego w jego imieniu na scenę wyszedł jego ojciec Bogusław. Statuetkę wręczali państwo Marek i Gabriela Profusowie, właściciele firmy Profus Management - wydawcy tygodnika "Piłka Nożna". Wtedy głos zabrała Gabriela Profus. - Z tego co ja wiem, to pan Piotr to bardzo sympatyczny, ambitny, młody człowiek. Wierzę w to, że nagroda wreszcie mu się należy i dobrze, że przeszła w inne ręce - powiedziała.

Na tym jednak nie poprzestała. - Wiem, że na pewno wyjdziemy wreszcie i zagramy troszeczkę lepiej. To do pana Probierza - dodała, rzucając w stronę selekcjonera wymowne spojrzenie. Na sali rozległy się wówczas śmiech i gromkie brawa. Kamery Polsatu Sport pokazały chwilę później minę Michała Probierza, a ten nawet się nie uśmiechnął.

Rozdano nagrody tygodnika "Piłka Nożna". Oto wszyscy wyróżnieni

Współwłaścicielka tygodnika miała zapewne na myśli zbliżające się baraże, które zadecydują o udziale reprezentacji Polski w turnieju Euro 2024 w Niemczech. Nasza drużyna 21 marca zagra u siebie z Estonią. Jeśli wygra, o awans zmierzy się ze zwycięzcą starcia Walia - Finlandia.

Podczas gali rozdano także nagrody w innych kategoriach. Najlepszą piłkarką została Ewa Pajor, najlepszym trenerem - Marek Papszun, a drużyną - Raków Częstochowa. Wyróżniono też naszych ligowców. Za najlepszego uznano Kamila Grosickiego, a wśród obcokrajowców - Josue. Z kolei Karola Czubaka wybrano najlepszym graczem I ligi, zaś odkryciem roku ogłoszono Marcina Bułkę.

Nagrody tygodnika "Piłka Nożna":