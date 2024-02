Boniek usłyszał słowa Lewandowskiego i nie wytrzymał. "Nie mogę słuchać"

Przed reprezentacją Polski bardzo ważne zgrupowanie w marcu tego roku. Biało-czerwoni nie zdołali wywalczyć awansu na mistrzostwa Europy przez grupę eliminacyjną, więc musi walczyć o miejsce przez dwustopniowe baraże. Najpierw kadra prowadzona przez Michała Probierza zagra w półfinale z Estonią na Stadionie Narodowym, a w przypadku awansu do finału zmierzy się ze zwycięzcą meczu Walia - Finlandia.

Robert Lewandowski ma za sobą pierwsze zgrupowanie pod wodzą Probierza. W trakcie ostatniego wywiadu dla "Foot Trucka" napastnik Barcelony odniósł się do współpracy z nowym selekcjonerem. - Po listopadowym zgrupowaniu poczułem, że coś się zmieniło, coś jest inaczej, niż wcześniej. Trener Probierz podszedł do mnie, jak do człowieka, a nie do piłkarza, do Lewandowskiego. Mamy kontakt i z biegiem tygodni stwierdziłem, że trener obudził we mnie ten płomień, który był przygaszony przez otoczkę wokół reprezentacji. Stwierdziłem, że ja jeszcze chcę. Mam ambicję, tak łatwo się nie poddam - powiedział.

"Żadnemu z ostatnich selekcjonerów Robert Lewandowski nie namalował takiej laurki, jak Michałowi Probierzowi. To ważne słowa kapitana reprezentacji. Na siedem tygodni przed barażowym meczem z Estonią i ewentualnym spotkaniem finałowym z Finlandią lub Walią dodają nieco optymizmu, którego w kadrze próżno było szukać w ostatnich miesiącach" - pisał po tym wywiadzie Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Boniek komentuje słowa Lewandowskiego. "Nie mogę tego słuchać"

Zbigniew Boniek odniósł się do słów Lewandowskiego podczas "Prawdy Futbolu". Były prezes PZPN był w swoich słowach bardzo stanowczy. - Ja nie mogę już tego słuchać. Piłkarze mają grać w reprezentacji jak najlepiej, a trener daje im zadania. Co to są za relacje, jak widzą się trzy lub pięć razy w roku po trzy dni? Trener może cię podniecić, zmobilizować, ale nie chcę tego słuchać. Nie rozumiem tego zdania, że Probierz podszedł do Lewandowskiego jak do człowieka, a nie piłkarza. Co za tym idzie? Że pytał o jego życie, jak mu się podoba, musiał go wspierać psychicznie? Trudno mi to zrozumieć - powiedział.

- Reprezentacja Polski z Jerzym Brzęczkiem zrobiła 25 punktów, najwięcej w historii w eliminacjach. Było potem słynne osiem sekund ciszy Lewandowskiego. Ja mam bardzo pozytywne zdanie o Robercie. A Probierz jest dla tych chłopaków trzy razy lepszy niż Santos. Być może Lewandowski w tym wywiadzie mógł wtedy powiedzieć to bardziej wyraziście - dodaje Boniek.