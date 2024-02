Wszystko jasne. Wtedy Grosicki zakońćzy karierę w kadrze

93 oficjalne mecze, 17 goli i 24 asysty - to reprezentacyjny bilans Kamila Grosickiego, który zadebiutował w biało-czerwonych barwach za kadencji Leo Beenhakkera, kiedy miał 19 lat, 7 miesięcy i 25 dni. Przez lata Grosicki stał się ulubieńcem polskich kibiców. - Dostałem szansę od trenera Probierza i chcę wykorzystać każdą chwilę w reprezentacji, bo każda chwila może być tą ostatnią - mówił Grosicki po tym, jak dostał powołanie na pierwsze zgrupowanie kadry pod wodzą Michała Probierza.

Grosicki mówi o końcu kariery w kadrze. "To można określić mianem last dance"

Grosicki udzielił wywiadu TVP Sport przed drugą częścią sezonu ekstraklasy. W nim nie zabrakło wątków związanych z reprezentacją Polski. Gracz Pogoni nie ukrywa, że ma w głowie myśli o końcu kariery w kadrze. - Od jakiegoś czasu mam tę myśl. Nigdy nie zrezygnuję z reprezentacji, ale gdyby taki moment miał nadejść, to moim marzeniem jest pożegnanie się z kadrą w dobrym stylu. Robię wszystko, by tak właśnie było. Jeśli awansu nie będzie, to marcowe zgrupowanie będę mógł pewnie określić mianem "last dance" - powiedział.

- Mam wrażenie, że ostatnie dwa zgrupowania pokazały, że coś ruszyło. Mieliśmy szansę bezpośredniego awansu, nie skorzystaliśmy z niej i możemy tego żałować. W życiu jednak nie ma nic na skróty. Swoją grą nie zasłużyliśmy na awans. Musimy zrobić wszystko, by awansować w marcu. Wydaje mi się, że mecz z Czechami miał w sobie zapowiedź tego, że będziemy szli w dobrym kierunku - dodaje Grosicki. Jego zdaniem dobrze, że selekcjonerem jest Polak. - To ułatwia komunikację. Nasz szkoleniowiec żyje każdą odprawą, treningiem i meczem. Lubię takie podejście - wyjaśnia.

Grosicki uważa, że starsi piłkarze mogą mieć szczególną motywację na marcowe baraże. - Dla niektórych zawodników to szansa rywalizacji na ostatnim wielkim turnieju. Miło byłoby stworzyć miłe wspomnienia z mistrzostw Europy. Musimy wykorzystać szansę, którą dają baraże. Jeśli to się nie uda, to reprezentację czeka poważne trzęsienie ziemi. Wtedy najstarsi zawodnicy na pewno będą musieli pogodzić się z przyszłością. Dojdzie do rewolucji. Wyróżniam się na krajowym podwórku i staram się być jak najbliżej reprezentacji Polski - podsumował.

Mecz Polski z Estonią w półfinale baraży odbędzie się w czwartek 21 marca o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym. W przypadku awansu do finału, gdzie rywalem będzie zwycięzca starcia Walia - Finlandia, mecz będzie rozgrywany, z polskiej perspektywy, na wyjeździe. Ten mecz odbędzie się we wtorek 26 marca o godz. 20:45. Relacje tekstowe na żywo z meczów Polaków w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.