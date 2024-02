Ten sezon nie jest najlepszy w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Napastnik Barcelony strzelił trzynaście goli i zanotował sześć asyst w 30 meczach. Ostatnio jednak zanotował passę sześciu kolejnych ligowych spotkań bez gola, co zdarzyło mu się po raz pierwszy od 13 lat. - Jeśli weźmiemy pod uwagę rok 2023, to był moment, gdy czułem się słabiej psychicznie i fizycznie. W tamtym roku wszystkie rzeczy złe, negatywne złożyły się w całość. Wszystko się skumulowało. Ja też popełniłem błędy - mówił Lewandowski w rozmowie z "Foot Truckiem".

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka piłka po 26 latach wróciła do Spodka! Legendy na murawie

Słabsza forma Lewandowskiego nie napawa też optymizmem przed marcowymi barażami o awans do mistrzostw Europy. Przypomnijmy, że biało-czerwoni zajęli trzecie miejsce w grupie eliminacyjnej, tuż za Albanią i Czechami. Pierwszym rywalem Polski w barażach będzie Estonia, a potem, w przypadku wygranej, zwycięzca meczu Walia - Finlandia.

Szpakowski nawiązuje do słów Lewandowskiego. "Jest na nowym etapie kariery"

Dariusz Szpakowski rozmawiał z TVP Sport przed marcowymi barażami Polaków o Euro 2024. Ikona polskiego mikrofonu wierzy w to, że Lewandowski wróci do formy. - Pozostało ponad półtora miesiąca. Wierzę, że Robert wróci do optymalnej dyspozycji. Przy doświadczeniu, które posiada, jest w stanie być w topowej formie w rozstrzygających momentach. Zawsze mam w pamięci mecz Polaków ze Szkocją, gdzie "Lewy" trafił w ostatniej minucie na 2:2. Prosty wniosek: nie można zwątpić w siebie do ostatnich chwil. Nie zmienia to jednak faktu, iż czas nieubłaganie ucieka - powiedział.

- Robert jest na nowym etapie kariery. Probierz już apelował, by wspierać naszego napastnika. Nie tylko krytykować. Lewandowski ma świadomość, co się dzieje z nim, z jego organizmem - dodał Szpakowski. Komentator odniósł się też do słów Lewandowskiego z wywiadu dla "Foot Trucka", gdzie stwierdził, że "Probierz obudził w nim płomień". - Wszyscy czują się lepiej. Robert ma świadomość oczekiwań względem niego. Jest niezwykle ambitnym człowiekiem. Umówmy się: nie tylko on ma takie podejście. Dobrze musi zagrać cały zespół. Nikt nie da nam awansu za darmo - twierdzi dziennikarz TVP Sport.

Szpakowski nawiązał też do wyzwania, które stoi przed selekcjonerem, a także jego sztabem. - Probierz musi scalić zespół i mieć na niego koncepcję. Jednocześnie trzeba mieć kilka alternatyw na to, co wydarzy się na murawie. Michał i jego sztab mają wizję i koncepcję. Probierz i Mila jeżdżą do poszczególnych zawodników. Analizują ich grę. Przypatrują się, analizują. Podobno Finlandię, Estonię oraz Walię mają już rozpracowane - podsumował.

Mecz Polski z Estonią w półfinale baraży odbędzie się w czwartek 21 marca o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym. W przypadku awansu do finału, gdzie rywalem będzie zwycięzca spotkania Walia - Finlandia, spotkanie będzie rozegrane na wyjeździe. Ten mecz odbędzie się we wtorek 26 marca o godz. 20:45. Relacje tekstowe na żywo z meczów Polaków o awans na Euro 2024 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.