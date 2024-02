Piątek i Lewandowski bezlitośni dla reszty. Jest nagranie z kadry [WIDEO]

Reprezentacja Polski trwa w zimowym śnie. Wybudzi się z niego 21 marca. To wówczas na Stadionie Narodowym podopieczni Michała Probierza zagrają z Estonią w półfinale baraży o EURO 2024. W przypadku wygranej biało-czerwoni na wyjeździe zmierzą się z wygranym pary Walia - Finlandia. To spotkanie zaplanowane zostało na 26 marca. Do pierwszych powołań pozostał więc nieco ponad miesiąc.

Zieliński i Skorupski byli bez szans. Lewandowski i Piątek duetem marzeń

W oczekiwaniu na powrót reprezentacyjnej piłki YouTube'owy kanał "Łączy nas Piłka" - znany z publikowania zakulisowych vlogów z kadry - postanowił przypomnieć kibicom rywalizację... tenisa stołowego, która miała miejsce podczas mistrzostw świata w Katarze.

Na krótkim shortsie widać, jak Robert Lewandowski i Krzysztof Piątek doskonale radzili sobie z mniejszą piłką i paletkami. Rywalizowali między innymi z duetem Piotr Zieliński i Łukasz Skorupski. W nagraniu pojawiły się także fragmenty meczu z parą Jan Bednarek / Bartosz Bereszyński.

- Skorup! Na nóżkach nisko musisz - radził bramkarzowi kapitan naszej kadry. - Mamy ich! - po udanym zagraniu świętował Piątek. - Nie podpalaj się Zielek! - uspokajał swojego partnera Łukasz Skorupski.

Nagranie można zobaczyć TUTAJ.

Polscy napastnicy obecnie radzą sobie ze zmiennym szczęściem. Robert Lewandowski często znajduje się w ogniu krytyki i zatracił strzelecką regularność w Barcelonie. Wciąż jednak pozostaje podstawowym piłkarzem aktualnych mistrzów Hiszpanii. Krzysztof Piątek, od kiedy trafił do tureckiego Istanbulu Basaksehir, strzelił 10 goli i pod jego adresem wypowiadanych jest więcej ciepłych słów.

Piotr Zieliński, któremu w czerwcu wygaśnie kontrakt z Napoli, nie został z kolei zgłoszony do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jego klub podjął decyzję o skreśleniu go z listy zgłoszonych piłkarzy.

Mecz z Estonią będzie piątym starciem kadry pod wodzą Michała Probierza. W dotychczasowych dwukrotnie wygrywaliśmy i dwukrotnie remisowaliśmy.