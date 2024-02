Przełom w reprezentacji Polski. Ogłosił to sam Lewandowski

- Jak teraz jest? - pytamy jednego z piłkarzy reprezentacji Polski po listopadowym zgrupowaniu. Odpowiedzi nie udziela od razu, szuka właściwego określenia, aż w końcu, z pewnym rozczarowaniem w głosie, że odpowiedź nie będzie wystarczająco ciekawa, mówi: - Po prostu normalnie.

Ale i Michał Probierz nie robił podczas pierwszych zgrupowań niczego niesamowitego. By odróżnić się od Fernando Santosa, wystarczyło zbliżyć się do piłkarzy, zainteresować się ich nastrojem, czasem zażartować, porozmawiać w cztery oczy czy wysłać SMS po udanym meczu. Widzieliśmy też Probierza i jego asystentów, którzy jeszcze przed rozgrzewką kopią piłkę razem z piłkarzami albo zostają po treningach, by uderzać z nimi na bramkę. Widzieliśmy, że dla całej drużyny zorganizowali quiz wiedzy, w którym przeplatały się pytania mniej i bardziej poważne dotyczące samych zawodników, aby dowiedzieli się o sobie więcej. Widzieliśmy, że w hotelu piłkarze byli dzieleni na drużyny i rywalizowali w zręcznościowych konkurencjach, które wymagały od nich współpracy. To małe rzeczy, ale duża zmiana względem Portugalczyka, który miał zupełnie inny styl bycia i prowadzenia kadry. Santos był zamknięty, niechętny do nawiązania relacji z piłkarzami. Nie dosiadał się do nich i nie spędzał z nimi wolnego czasu. Z wyjątkiem Grzegorza Mielcarskiego nie robili też tego jego asystenci.

Kolejna zmiana to zaangażowanie selekcjonera - Probierz poza zgrupowaniami pozostaje z zawodnikami w kontakcie, pojawia się na ich meczach, wysyła asystentów w różne części Europy - ostatnio do Turcji, gdzie do wznowienia rundy przygotowywała się większość ekstraklasowych klubów. Chce wiedzieć o kadrowiczach jak najwięcej, pozostawać w kontakcie z ich klubami. Znów: rzetelna selekcjonerska robota, która powinna być standardem, ale nie zawsze jest.

I prawdopodobnie to wszystko ma na myśli Robert Lewandowski, mówiąc, że coś w kadrze się zmieniło.

"Czułem się mentalnie, psychicznie i fizycznie słabszy. Trener Probierz podszedł do mnie jak do człowieka"

2023 był fatalnym rokiem dla reprezentacji Polski. Najpierw wybrzmiewały echa afery premiowej, później rozpoczęły się eliminacje Euro, które przyniosły kompromitującą porażkę z Mołdawią, a wszystkiemu towarzyszyły związkowe afery i nieporozumienia między piłkarzami. Zmiana selekcjonera na ostatniej prostej nie uratowała sytuacji - remisy z Mołdawią i Czechami pozwoliły jedynie dostać się do baraży. W "Foot Trucku" Lewandowski opowiedział, jak ten czas wyglądał z jego perspektywy.

- W 2023 czułem się mentalnie, psychicznie i fizycznie słabszy. Wszystkie negatywne rzeczy nagromadziły się w jednym momencie. Był moment, że ta iskra była we mnie przygaszona. Nałożyło się na to też wszystko to, co działo się wokół PZPN. Ja zawsze, niezależnie co się dzieje, jestem na pierwszym planie. Mogę popełniać błędy, zagrać słaby mecz, to się zdarza, więc biorę to na klatę. Ale były też rzeczy, które brałem na klatę i nie miałem wsparcia. Osoby, które powinny mnie chronić, nie wspierały mnie. W pewnym momencie było tego za dużo - mówił.

- Wielokrotnie słyszałem też głosy, że po co ja mam grać w tej reprezentacji, że gram już tyle lat, że tyle jej dałem. To mówili bliscy, ale podchodzi też do mnie kibice. I był taki moment, że faktycznie ta iskra była przygaszona. Mówię to z ręką na sercu. Zastanawiałem się nad wieloma rzeczami. Ale na ostatnim zgrupowaniu w listopadzie poczułem, że coś się zmieniło i jest inaczej, niż było wcześniej. To była pozytywna zmiana. Trener Probierz podszedł do mnie jak do człowieka. Nie do piłkarza, nie do Roberta Lewandowskiego. Mamy oczywiście kontakt. Z biegiem tygodni stwierdziłem, że trener znów obudził we mnie płomień. Poczułem, że jeszcze chcę, że jeszcze mam ambicję, że się nie poddam. Zobaczyłem, co się na reprezentacji dzieje. Wierzę, że rok 2024 będzie pozytywny, mamy baraże. Oczywiście nie jest tak, że weźmiemy różdżkę i wszystko się zmieni, ale widać zmianę - stwierdził w rozmowie z Łukaszem Wiśniowskim i Kubą Polkowskim.

To ważne słowa kapitana reprezentacji. Na siedem tygodni przed barażowym meczem z Estonią i ewentualnym spotkaniem finałowym z Finlandią lub Walią dodają nieco optymizmu, którego w kadrze próżno było szukać w ostatnich miesiącach. Sygnalizowaliśmy to już w listopadzie, jeszcze przed kończącym eliminacje meczem z Czechami. Podobne odczucia towarzyszyły bowiem nie tylko Lewandowskiemu. "Przyjazdy na zgrupowania w ostatnich miesiącach dla wielu polskich piłkarzy przestały być przyjemnością. Najpierw zniechęcili do siebie wielu kibiców aferą premiową, później zawalili eliminacje do Euro, a przez cały czas na boisku wyglądali na przestraszonych i pozbawionych resztek pewności siebie. Byli i są krytykowani, nierzadko też hejtowani i wyśmiewani. Po meczach musieli się nasłuchać, naczytać i jeszcze jakoś wytłumaczyć: to z własnych porażek, to z kontrowersyjnych słów kolegów. Kadra przestała ich obsypywać brokatem, jak jeszcze rok temu. Ostatnio częściej generowała problemy i dostarczała wizerunkowych strat" - pisaliśmy.

Wyniki najważniejsze, ale poprawa atmosfery to pierwszy krok

Można by podejrzewać, że Lewandowski stara się poprawić klimat przed barażami, więc pewne fakty podkręca, mówi pod publiczkę, a w rzeczywistości atmosfera w kadrze wyraźnie się nie zmieniła. Ale inni piłkarze, często w nienagrywanych rozmowach, mówią podobnie i zwracają uwagę na te same rzeczy Podkreślają zaangażowanie selekcjonera i jego ludzkie podejście. Probierz nie czyni spraw trudniejszymi niż są, nie brakuje mu pasji. Jest znacznie lepiej przygotowany do meczów niż Santos, interesuje się sytuacją kadrowiczów w klubie, zaraża energią. Dobrze odebrali też jego przemowy - również tę w przerwie meczu z Mołdawią, której wycinek znalazł się we vlogu Łączy Nas Piłka i wywołał dyskusję wśród ekspertów i kibiców. Za nimi dopiero dwa zgrupowania z Michałem Probierzem, raptem cztery rozegrane mecze i tylko jedno eliminacyjne zwycięstwo, ale pierwsze wrażenie jest pozytywne.

Lewandowski chwali też dobór asystentów. - Sebastian Mila i Tomasz Kuszczak to fajni ludzie. Siedziałem przy stole i znów pomyślałem, że jest miło, że jest atmosfera, że przyjemnie się śmieszkuje - wspomniał. Dobre opinie słyszymy przede wszystkim o Mili. W niejednej szatni był, nie raz przebywał na zgrupowaniu, więc doskonale czuje, jaki nastrój panuje w grupie i wie, jak może go poprawić.

Na koniec najważniejsze będą oczywiście wyniki. Trudno utrzymać dobrą atmosferę, jeśli rozszerzone Euro przyjdzie oglądać w telewizji. Ale poprawa atmosfery i ponowne odnalezienie radości z gry dla kadry to pierwszy krok, by na ten turniej pojechać.