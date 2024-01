Probierz szykuje sensacyjne powołanie? "Kandydat do gry"

Przed reprezentacją Polski absolutnie najważniejsze mecze w tym roku. W związku z brakiem wywalczenia bezpośredniego awansu na Euro 2024 przez eliminacje biało-czerwoni zagrają w drugiej połowie marca w barażach. W półfinale, który będzie rozgrywany na Stadionie Narodowym, Polacy zagrają z Estonią. W przypadku awansu do finału, który Polska zagrałaby na wyjeździe, rywalem będzie zwycięzca meczu Walia - Finlandia. Adam Kaźmierczak, wiceprezes PZPN zasugerował w wywiadzie dla tygodnika "Piłka Nożna", że w przypadku braku awansu na mistrzostwa Europy Probierz zrezygnuje z posady.

Probierz postanowił udzielić wywiadu portalowi "Łączy nas piłka", w którym odniósł się do kilku ciekawych wątków przed barażami. Przy okazji jednego z nich selekcjoner postanowił wskazać ciekawego kandydata do gry w reprezentacji. Jak się okazuje, od tego sezonu gra w lidze tureckiej. - W Turcji spotkałem się z Adamem Buksą oraz Jakubem Kałuzińskim, porozmawialiśmy. Buksa regularnie zdobywa bramki, a drugi wywalczył miejsce w składzie i również jest kandydatem do gry w kadrze. W szczególności, że Kubę znam z reprezentacji młodzieżowej - powiedział Probierz.

Kałuziński jest wychowankiem Lechii Gdańsk, dla której grał do lata zeszłego roku. Wtedy jednak wygasł jego kontrakt, po którym zdecydował się na przenosiny do Antalyasporu, z którym podpisał trzyletnią umowę z opcją przedłużenia. Za czasów gry w Lechii interesował się nim m.in. Raków Częstochowa, Reggina, Bologna, Frosinone, Bari czy Venezia. Kałuziński wywalczył sobie miejsce w składzie zespołu z Turcji i stał się ważną postacią. W Turcji przygląda mu się Galatasaray, a więc obecny lider Super Ligi, ex-aequo z Fenerbahce.

Kałuziński zagrał w dziewięciu meczach reprezentacji Polski do lat 21, w których strzelił jednego gola. Pomocnik wystąpił łącznie w sześciu spotkaniach za czasów pracy Probierza w młodzieżówce. Jak gracz Antalyasporu ocenia tę współpracę po czasie? - O trenerze Probierzu mogę wypowiadać się w samych superlatywach. Bardzo fajnie nas poukładał i stworzył świetną atmosferę w kadrze U-21. Funkcjonowaliśmy bardzo dobrze, trener zadbał o wszystko. W pełni na to zasłużył, by prowadzić pierwszą reprezentację - powiedział w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Jednocześnie Kałuziński zaznaczył w tym wywiadzie, że jego szanse na debiut w pierwszej kadrze po nominacji Probierza wzrosły. - Na pewno szansa się zwiększyła - i dla mnie, i dla pozostałych chłopaków, którzy byli w reprezentacji U-21 i współpracowali z trenerem Probierzem. Czy szansa przyjdzie, czy też nie, zobaczymy. Uważam, że trzeba robić swoje. Na pewno reprezentacja jest moim dużym marzeniem - dodał piłkarz Antalyasporu.