Probierz ogłasza decyzję. I to tuż przed Euro 2024. Klamka zapadła

Santiago Hezze, argentyński pomocnik Olympiakosu, niedawno otrzymał polski paszport, w związku z czym zaczęto spekulować na temat powołania go do reprezentacji Polski. Sprawą osobiście zajął się selekcjoner Michał Probierz.

Michał Probierz kontaktował się z Santiago Hezze. "To była bardzo fajna rozmowa"

O tym, jak przebiegła telefoniczna rozmowa z Hezze, selekcjoner opowiedział w rozmowie z Łączy Nas Piłka. - Chciałem usłyszeć jego zdanie, jak on to widzi. Powiedział, że przemyśli to, porozmawia też ze swoimi rodzicami. To była bardzo fajna rozmowa - powiedział.

Probierz zdradził, że zawodnik Olympiakosu był bardzo zaskoczony, gdy dostał od niego telefon. W tej sytuacji trudno było spodziewać się stanowczych deklaracji. - Nie oczekiwałem od niego odpowiedzi od razu, czy on będzie (grał dla Polski - red.), czy nie. Trudno, żebym go stawiał pod ścianą, rozmawiając przez telefon. Byłoby to z mojej strony nieprofesjonalne - wyjaśnił 51-latek. Podkreślił, że ani nie skreśla tego gracza, ani nie gwarantuje, że go powoła.

Santiago Hezze zagra w barażach o Euro 2024? Michał Probierz mówi wprost

Obecnie najważniejszym celem Probierza jest to, aby Polska przeszła marcowe baraże o Euro 2024. Z tego powodu sztab monitoruje wielu zawodników, którzy mogą dostać szanse w tych spotkaniach. Wiadomo, jak wygląda sprawa z Hezze. - Na pewno na te mecze eliminacyjne, które są teraz, w ogóle nie bierzemy go pod uwagę - oznajmił selekcjoner. Jednocześnie zapowiedział, że jeśli pojawi się w Grecji na obserwacji innych polskich zawodników, to może uda mu się spotkać z pomocnikiem.

Jeśli Probierz uda się na mecz Olympiakosu, nie powinien mieć problemów z tym, aby zobaczyć Hezze na boisku. W tym sezonie piłkarz rozegrał 25 spotkań (znaczną większość z nich w podstawowym składzie), udało mu się też zaliczyć jedną asystę.