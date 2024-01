Jednym z głośniejszych tematów w polskich mediach sportowych jest kwestia ewentualnego powołania dla Santiago Hezze do reprezentacji Polski. Pomocnik Olympiakosu Pireus otrzymał polskie obywatelstwo ze względu na to, że z naszego kraju pochodzi jego babcia. Spore kontrowersje wzbudził fakt, że Hezze zdecydował się przyjąć polskie obywatelstwo, by Olympiakos nie miał problemu z liczbą slotów dla graczy spoza Unii Europejskiej. "Każdy zawodnik, który posiada polski paszport, może otrzymać powołanie do reprezentacji Polski" - przekazał PZPN w komunikacie wysłanym do TVP Sport.

Michał Probierz miał odbyć rozmowę telefoniczną z piłkarzem Olympiakosu w języku angielskim i wkrótce spotka się z nim osobiście w Atenach. - Tak, rozmawiam z Hezze i spotkam się z nim osobiście, twarzą w twarz, ale na razie nie powołam, na pewno nie na baraże - przekazał selekcjoner reprezentacji Polski w "Prawdzie Futbolu". - Zacząłem już kurs polskiego i do końca roku zamierzam go ukończyć - dodał Hezze w krótkiej rozmowie z TVP Sport.

Tomaszewski nie chce powołania dla Hezze do polskiej kadry. "Ustawka"

O ewentualnym powołaniu Hezze do reprezentacji Polski wypowiedział się Jan Tomaszewski w wywiadzie dla "Super Expressu". Były bramkarz wyraźnie sprzeciwia się takiemu pomysłowi i wskazuje konkretne argumenty. - Proszę mi powiedzieć: na jakiej podstawie on ma być powołany na baraże? Przecież nie ma wówczas żadnego sprawdzianu dla niego. Zrozumiałbym, gdyby były dwa-trzy mecze towarzyskie. A on nasze obywatelstwo przyjął tylko dlatego, żeby w Grecji nie był spoza Unii Europejskiej, bo jako Argentyńczyk komuś może blokować miejsce - powiedział.

- A niech sobie odbywa rozmowę z Probierzem. Od tego jest selekcjoner, żeby monitorować ewentualnych kadrowiczów - dodaje Tomaszewski, który nie widzi opcji na to, by Hezze otrzymał powołanie na marcowe zgrupowanie. - Jak można wystawić zawodnika, który nie zna swoich kolegów? Zapozna się z nimi na treningu dwa dni przed meczem? Już pomijam, że nie zna języka polskiego. Dla mnie to ustawka prasowo-związkowa. Niech Probierz z nim rozmawia, ale w kontekście gry ewentualnie na mistrzostwach Europy, po próbie w meczach towarzyskich - podsumował.

Hezze zagrał jeden mecz dla reprezentacji Argentyny do lat 23, więc ze strony formalnej nic nie stoi na przeszkodzie, by mógł zagrać w reprezentacji Polski. Pomocnik gra dla Olympiakosu od lata zeszłego roku, gdy odszedł za cztery mln euro z CA Huracan. W tym czasie zagrał 25 meczów, w których zanotował jedną asystę. - Polska będzie miała gracza o wielkim potencjale. Pomoże drużynie docierać do najważniejszych turniejów. Wierzę, że Polska zyska utalentowanego pomocnika - mówił portalowi WP SportoweFakty jeden z greckich dziennikarzy.