Burza wokół reprezentacji Polski. "Tworzą się dziwne układy"

Michał Helik znajduje się w naprawdę świetnej formie w barwach Huddersfield Town. Po 30 meczach sezonu ma osiem goli. Dodatkowo Polak sześciokrotnie był kapitanem zespołu. Wyniki jego zespołu mogą jednak pozostawiać sporo do życzenia, bo Huddersfield wygrało ledwie pięć meczów i ma tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. To skończyło się zwolnieniem trenera Darrena Moore'a. Czy mimo to Helik powinien liczyć na powołanie do reprezentacji Polski?

Były kapitan reprezentacji domaga się Helika w kadrze. "To jest jego przewagą"

O powołaniu Helika do reprezentacji wypowiedział się w TVP Sport Jacek Bąk. Były kapitan kadry uważa, że gracz Huddersfield zasługuje na powołanie. - Nie dość, że regularnie gra w klubie, jest jego podporą, to na dodatek strzela gole. Jeśli Peda jest w kadrze, to dlaczego miałoby w niej nie być Helika? Przydałby się drużynie narodowej. Jego przewagą jest fakt, że jest mocniejszy fizycznie i przede wszystkim na co dzień gra w silniejszej lidze - powiedział.

Patryk Peda, o którym wspomina Bąk, to 21-letni obrońca włoskiego SPAL - zespołu występującego na trzecim poziomie rozgrywkowym. Do tej pory zagrał w kadrze Probierza trzy mecze.

- Championship jest bardzo fizyczną i mocną ligą. Helik utrzymuje się na tym poziomie i gra naprawdę solidnie. Na dodatek pełni odpowiedzialną rolę w klubie, bo jest jednym z kapitanów. Zasługuje na szansę od trenera Probierza, bo ma spory potencjał. Do tego może nam się przydać pod bramką rywali. Potrafi świetnie odnaleźć się w grze w powietrzu. Skoro na kadrze był Peda, a nie ma Helika, to jest to dla mnie niezrozumiałe ze sportowego punktu widzenia. Może tworzą się dziwne układy. Wygląda to trochę tak, jakby chciało się postawić na młodego zawodnika, którego chce się wypromować - dodaje Bąk.

Zdaniem byłego reprezentanta kraju, problemem w defensywie Biało-Czerwonych jest fakt, że nie ma gracza w stylu Kamila Glika. - Brakuje w obronie zdecydowanego lidera i to na tę chwilę jest dosyć dużym problemem. Na kogoś takiego kreował się Bednarek, a może bardziej jego kreowano, ale Jan nie wszedł na poziom Kamila sprzed kilku lat. Nie mamy dwóch Glików na środku obrony. Zobaczymy, jakie spojrzenie i jaką koncepcję ma na to selekcjoner - podsumował.

Do tej pory Helik zagrał siedem meczów w reprezentacji Polski, natomiast tylko w dwóch z nich udało się zachować polskiej drużynie czyste konto. Helik zagrał ostatni raz 12 października 2021 r. z Albanią (1:0), gdy wszedł w 92. minucie za Bednarka. Z kolei ostatni raz otrzymał powołanie w marcu 2022 r. przy okazji finału baraży ze Szwecją (2:0) o awans na mistrzostwa świata w Katarze.