Wiceprezes PZPN odpalił bombę ws. Probierza. "Tak, zrezygnuje"

Reprezentacja Polski ma za sobą nieudany rok. Po 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze nowym selekcjonerem został Fernando Santos. Portugalczyk jednak nie potrafił poukładać zespołu i pod jego wodzą kadra fatalnie rozpoczęła eliminacje do Euro 2024. We wrześniu podjęto decyzję o rozstaniu z 69-latkiem, a jego następcą został Michał Probierz.

Michał Probierz odejdzie po barażach? Wiceprezes PZPN nie ma wątpliwości

Choć były trener Lechii Gdańsk, Cracovii czy Jagiellonii podpisał z PZPN umowę do 2026 roku, to według jednego z wiceprezesów federacji Adama Kaźmierczaka do rozstania Probierza z kadrą może dojść nawet po... barażach. Stanie się tak, jeśli Polska nie pojedzie na Euro.

- Michał Probierz jest na tyle charakternym człowiekiem, że bez względu na zapisy w kontrakcie, jeśli nie wywalczy awansu, moim zdaniem nie będzie dłużej trenerem drużyny narodowej. Nie sprawdzimy tego, bo jestem przekonany o pozytywnych dla kadry rozstrzygnięciach w meczach barażowych. Ale wprost odpowiadając na pytanie, moim zdaniem – tak, zrezygnuje - przyznał w rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna".

Według Kaźmierczaka ewentualny brak awansu na Euro może wstrząsnąć całą Polską. - Pod względem finansowym federacja poradzi sobie i bez awansu, choć zapewne trzeba będzie poszukać ograniczenia wydatków. Kwestia wizerunkowa natomiast, kwestia ewentualnej nieobecności reprezentacji Polski na imprezie, która odbędzie się tuż za naszą granicą, to nie są sprawy wyłącznie PZPN. To stanie się sprawa narodowa - ocenił.

Reprezentacja Polski rozegra spotkanie barażowe z Estonią na Stadionie Narodowym już 21 marca. Ewentualny finał odbędzie się pięć dni później, a rywalem będzie zwycięzca starcia Walii z Finlandią.