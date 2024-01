Lewandowski problemem reprezentacji Polski. Były kadrowicz ma swoją teorię

Choć Robert Lewandowski ostatnio nie imponuje strzelecką formą, to nadal trudno wyobrazić sobie bez niego reprezentację Polski, której jest kapitanem. Jednak w ostatnim czasie pojawiało się wobec niego wiele zastrzeżeń, choćby w związku z jego postawą ws. "afery premiowej". Sporo emocji budzą też spekulacje na temat jego relacji z innymi piłkarzami drużyny narodowej.

Robert Lewandowski problemem młodszych piłkarzy reprezentacji Polski? Kamil Kosowski wyjaśnia

Kilka miesięcy temu w głośnym wywiadzie napastnik wyraził zdumienie, że młodsi zawodnicy trafiający do kadry są wycofani i niechętnie pytają go o rady czy to, jak na co dzień wygląda funkcjonowanie w topowych klubach. To dlatego, że on sam w ich wieku starał się jak najwięcej dowiedzieć od bardziej doświadczonych kolegów.

Być może obecność Lewandowskiego na boisku ma wręcz niekorzystny wpływ na niektórych zawodników. Tak wniosek wysnuł Kamil Kosowski w felietonie dla "Przeglądu Sportowego", gdzie zastanawiał się nad reprezentacyjną niemocą Sebastiana Szymańskiego. Ten kapitalnie radzi sobie w Fenerbahce (12 goli, 14 asyst), lecz w drużynie narodowej raczej zawodzi.

"Życzyłbym sobie, podobnie pewnie jak polscy kibice, żeby Sebastian to, co prezentuje w klubie, przeniósł także na reprezentację. Chyba to jego ostatnia blokada. (...) Mam swoją teorię i będę się jej trzymał. Odblokowanie Szymańskiego w kadrze na pewno nastąpi, podobnie jak u innych młodszych zawodników. Muszą jednak zostać zwolnieni z obowiązku podawania cały czas piłki do naszego kapitana" - napisał Kosowski.

Kamil Kosowski o reprezentantach Polski. "Więcej swobody, przebojowości, zaufania i wiary we własne umiejętności"

Były zawodnik Wisły Kraków czy Southampton uważa, że gra z Lewandowskim "nieco przytłacza" też innych graczy, w tym Piotra Zielińskiego. Ale niekoniecznie musi tak być. "Mam wrażenie, że w przyszłości Szymański, Zieliński oraz przede wszystkim młodzi piłkarze będą pokazywać w biało-czerwonych barwach to, co prezentują w rozgrywkach klubowych. Czyli pełnię swoich możliwości" - ocenił.

Jednocześnie Kosowski podkreślił, że Lewandowski nadal może sporo dać kadrze. Trzeba tylko sprawić, aby jego współpraca z młodszymi zawodnikami, w tym z Szymańskim, przynosiła większe korzyści drużynie. A oni muszą zacząć zachowywać się inaczej.

"Młodszym zawodnikom czasem trudno się odnaleźć, gdy współpracują z piłkarzem, który zrobił tak wiele dla reprezentacji i jest gwiazdą światowego formatu. Bardzo często chcą podporządkować się kapitanowi kosztem tego, że nie wyglądają na boisku tak dobrze, jak by mogli. Trochę więcej swobody, przebojowości, zaufania i wiary we własne umiejętności. I wtedy takiego Szymańskiego ujrzymy również w reprezentacji" - podsumował.

