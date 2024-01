Mierzejewski ujawnił prawdę o relacji z Nawałką. Nie hamował się

W sobotę 27 stycznia Adrian Mierzejewski ogłosił w mediach społecznościowych zakończenie sportowej kariery. Po odejściu z Henan FC nie znalazł nowego pracodawcy. "Thank you football. Game over" - napisał na platformie X były reprezentant Polski.

Adrian Mierzejewski "przejechał się" po Adamie Nawałce

Mierzejewski był gościem niedzielnego programu "Pogadajmy o piłce" na kanale Meczyki.pl na YouTube, w którym opowiedział m.in. o kulisach odejścia na emeryturę. 37-latek został zapytany także o karierę reprezentacyjną - ostatni mecz w barwach narodowych rozegrał w 2013 roku. - Czy reprezentacja to niedosyt? Na pewno tak. Wybrałem Arabię Saudyjską, bo wiedziałem, jaka jest moja sytuacja w kadrze - wyjawił.

Nie zabrakło gorzkich słów wobec Adama Nawałki. - Jechaliśmy z Trabzonsporem na mecz z Juventusem i zadzwonił do mnie trener Nawałka, który przekazał, że na razie mnie nie powoła, bo sprawdza innych. Powołania otrzymali piłkarze z drugiej ligi polskiej... Byłem delikatnie zagrzany. Grałem w fazie pucharowej Ligi Europy i nie jechałem na kadrę. Uznałem wtedy, że jadę do Arabii Saudyjskiej i nie będę się na nikogo patrzeć - skomentował.

- Miałem małe nadzieje w 2018 roku, że dostanę powołanie na mundial. Miałem naprawdę udany sezon w Australii, trener Nawałka mówił w mediach, że drzwi są otwarte dla każdego. Bajerka była fajna, ale później wyszła lista 96 obserwowanych piłkarzy i mnie na niej nie było - dodał 41-krotny reprezentant.

