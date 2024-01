Brazylijczyk chce zagrać w reprezentacji Polski. "Z pewnością bym się zgodził"

W XXI wieku koszulkę z orłem na piersi nosili już m.in. Ludovic Obraniak (Francja), Sebastian Boenisch (Niemcy), Eugen Polanski (Niemcy), Damien Perquis (Francja) czy aktualny przykład, a więc Matty Cash. Wszystkich łączy oczywiście podwójne obywatelstwo.

REKLAMA

Zobacz wideo Hurkacz trafił najlepiej, jak mógł. "To jest na plus dla Huberta"

W ostatnich dwóch dekadach miliony Polek i Polaków wyjechało w pogoni za lepszej jakości życiem, więc w przyszłości może być coraz więcej cudzoziemców, którzy, albo będą starali się o polski paszport, albo już go posiadając, zaczną się uśmiechać do PZPN-u.

Ostatnio głośno zrobiło się o Argentyńczyku, który - teoretycznie - może grać dla Polski. Santiago Hezze latem 2023 roku trafił z Huracan za cztery miliony euro do Olympiakosu. Defensywny pomocnik już otrzymał polski paszport, więc - od strony formalnej - nic nie stoi na przeszkodzie, aby mógł zagrać dla Polski. Ale to nie jedyne potencjalne wzmocnienie reprezentacji z Ameryki Południowej.

Kolejny Brazylijczyk w Polsce?

Brazylijczycy w polskiej kadrze, to żadna nowość. Pierwszym był naturalizowany Roger Guerreiro, który był gwiazdą Legii i pewnym punktem reprezentacji Leo Beenhakkera. Kolejnym Canarinhos w biało-czerwonym stroju był Thiago Cionek.

Teraz ich śladem może podążyć Gabriel Knesowitsch, środkowy obrońca Londriny. W 2023 roku - na poziomie drugiej ligi brazylijskiej - rozegrał 32 spotkania, strzelił cztery gole i zobaczył sześć żółtych kartek. Jego wartość rynkowa to ok. 700 tysięcy euro. Choć jego zespół spadł z ligi, to on akurat się wyróżniał.

- W Polsce nigdy nie byłem, choć bardzo chciałbym ją odwiedzić. Nie jest to spowodowane grą w piłkę, choć oczywiście rozważyłbym propozycję od biało-czerwonych. Jeżeli PZPN zaproponowałby mi grę z orzełkiem na piersi, byłbym bardzo szczęśliwy i z pewnością bym się zgodził. Nawet przez pewien czas chodziłem na kurs języka polskiego. Nie będę ukrywał, że jestem również zainteresowany reprezentacją Brazylii. Na razie nie było kontaktu z żadnej ze stron – opowiada stoper na łamach "Przeglądu Sportowego".

- Moi pradziadkowie ze strony ojca byli Polakami, dlatego mam obywatelstwo. Co ciekawe, mój dziadek również ze strony ojca jest Austriakiem, a ze strony matki był Niemcem, więc to tam wychowywali się moi rodzice - tłumaczy Knesowitsch.

Podobno obrońca trafił pod obserwację Atalanty Bergamo oraz Ajaksu Amsterdam, które słyną ze świetnego skautingu.