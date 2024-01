Alarm dla Probierza. Chodzi o Zielińskiego. Fatalna prognoza

Jednym z głównych tematów we włoskiej prasie w ostatnich tygodniach jest sytuacja kontraktowa Piotra Zielińskiego. Umowa Polaka z Napoli wygasa z końcem czerwca tego roku i nie wiadomo, czy ostatecznie zostanie przedłużona. Wiele wskazuje na to, że Zieliński zdecyduje się na pozostanie we Włoszech, ale latem przeniesie się do Interu Mediolan. W przypadku Napoli w grę wchodzi kontrakt ze znaczną obniżką zarobków, natomiast w Interze mógłby pozostać na podobnym poziomie, jeśli chodzi o wynagrodzenie.

- Zwracamy uwagę na każdą okazję. Podobnie jak wszystkie drużyny chcemy być aktywni w tym zakresie. Mogę jednak powiedzieć, że absolutnie nie osiągnęliśmy żadnego porozumienia - mówił Giuseppe Marotta, dyrektor generalny Interu przed ligowym meczem z Monzą (5:1), odpowiadając na pytania o możliwy transfer Polaka.

W ostatnich dniach zrobiło się głośno wokół Zielińskiego z powodu jego nieobecności w kadrze Napoli. Zaczęło się od absencji Polaka przy okazji starcia z Salernitaną (2:1) z powodu zmęczenia mięśniowego. Potem "Corriere dello Sport" pisało, że Zieliński może zostać odsunięty od składu tak, jak miało to miejsce swego czasu z Arkadiuszem Milikiem. Pomocnik poleciał z Napoli do Arabii Saudyjskiej na Superpuchar Włoch, ale nie zagrał przeciwko Fiorentinie. Początkowe wieści wskazywały, że Zieliński usiądzie na trybunach, ale finalnie był na ławce rezerwowych.

Tomaszewski daje radę Probierzowi ws. Zielińskiego. "To naprawdę bardzo ważne"

Jan Tomaszewski rozmawiał z "Super Expressem" o sytuacji Zielińskiego. Były reprezentant Polski uważa, że gracz Napoli może wkrótce przechodzić ciężkie miesiące. - Ja się obawiam, że Zieliński podzieli los Milika. Czyli że w Neapolu zostanie, ale będzie na trybunach, albo tak jak Milik będzie trenował w domu. Nie było wiadomo, czy poleci do Arabii Saudyjskiej na Superpuchar Włoch. Poleciał, ale dlatego, że Hamed Junior Traore poleciał na Puchar Narodów Afryki. A Napoli go kupiło, by zastąpił Zielińskiego. Jeśli on nie podpisze nowej umowy z Napoli, to będzie po prostu trenował w domu - powiedział.

Jak w takiej sytuacji powinien zachować się Michał Probierz? Tomaszewski ma radę dla selekcjonera. - I teraz jest pytanie, czy go powoływać. To jest zawodnik, który dużo zrobił dla tej reprezentacji i uważam, że nie można mu nie pomóc. Ja bym powołał, nawet nie do gry. Ale po prostu powołać go na zgrupowanie, żeby pokazać zawodnikowi "jesteśmy z Tobą". To jest naprawdę bardzo ważne. Nie powołujemy, bo nie gra? On zasłużył na to, żeby go powołać. Oczywiście, dzielimy skórę na niedźwiedziu, bo może wszystko się ułoży, ale jeśli się nie ułoży, to Zieliński będzie siedział na trybunie - przestrzega.

Kluczowe mecze reprezentacji Polski o awans na Euro 2024 odbędą się w drugiej połowie marca tego roku. Najpierw biało-czerwoni zagrają z Estonią na Stadionie Narodowym (21.03, godz. 20:45), a w przypadku zwycięstwa zagrają o awans na wyjeździe ze zwycięzcą spotkania Walia - Finlandia (26.03, godz. 20:45). Warto dodać, że przy awansie na mistrzostwa Europy reprezentacja Polski trafi do grupy D, gdzie jest już Austria, Francja i Holandia.