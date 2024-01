Fatalne wieści ws. Kamila Glika. Spełnia się czarny scenariusz

Trzynaste miejsce w tabeli ekstraklasy, 21 punktów na koncie i ledwie trzy przewagi nad strefą spadkową - kibice Cracovii zupełnie inaczej wyobrażali sobie rundę jesienną sezonu 2023/24. Tym bardziej że w jej trakcie na klub spadł jeszcze jeden ogromny cios - śmierć właściciela Janusza Filipiaka. Niemniej, "Pasy" nie mogą liczyć na taryfę ulgową w lidze i muszą się jak najszybciej pozbierać, żeby nie wylądować w niższej klasie rozgrywkowej.

Wielki kłopot Cracovii. Poważna kontuzja Kamila Glika

Zespół Cracovii od kilku dni przebywa na dwutygodniowym zgrupowaniu w tureckim Belek. W swoim pierwszym sparingu drużyna z Krakowa zremisowała z węgierskim Debreceni 3:3, a nieco później dotknęło ją kolejne nieszczęście - poważna kontuzja Kamila Glika.

Były reprezentant Polski na treningu zablokował piłkę kolanem, co doprowadziło do urazu. Jak informuje TVP Sport, badania wykazały naruszenie więzadeł w kolanie, przez co Glik będzie musiał pauzować od sześciu do ośmiu tygodni.

To oznacza, że byłego obrońcy Torino i Monaco nie zobaczymy w pierwszych wiosennych kolejkach ekstraklasy, a dopiero w marcu. To ogromny kłopot dla trenera Jacka Zielińskiego. Kamil Glik do Cracovii trafił już w trakcie sezonu i choć był podstawowym piłkarzem "Pasów", to jego dyspozycja nie wyglądała najlepiej. Wszystko miało się zmienić po pełnym przepracowaniu przez doświadczonego obrońcę zimowego okresu przygotowawczego, a teraz okazuje się, że 35-latek zdecydowaną większość tego okresu straci i znów będzie musiał indywidualnie dochodzić do wysokiej dyspozycji.

Kamil Glik do tej pory rozegrał w barwach Cracovii osiem meczów oficjalnych, w których zaliczył gola i asystę.

Cracovia rundę wiosenną ekstraklasy rozpocznie w sobotę 10 lutego, gdy zmierzy się u siebie z Radomiakiem Radopm.