Probierz ma plan! Tajne spotkanie przed barażami Euro 2024. Ujawniamy

Michał Probierz i jego sztab rozpoczęli przygotowania do marcowych barażów o Euro 2024. Selekcjoner reprezentacji Polski przebywa aktualnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie poleciał razem z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarym Kuleszą i sekretarzem generalnym Łukaszem Wachowskim. Wszyscy dostali zaproszenie na obchody 60-lecia Polonii New York Soccer Club.

REKLAMA

Zobacz wideo Ireneusz Jeleń ocenia karierę Roberta Lewandowskiego

- Chcieliśmy docenić pracę, jaką wykonuje się dla promocji polskiej piłki za granicami naszego kraju. Nie ma nowej fali napływowej do USA, dlatego ci sami działacze lub ewentualnie ich dzieci muszą dalej to ciągnąć. Oby te kluby działały jak najdłużej. Przy okazji mam tutaj dużo pracy związanej z reprezentacją - mówił już na miejscu Probierz, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Michał Probierz ma plan

Selekcjoner nie zdradzał wtedy, o co konkretnie chodzi, ale jak dowiedział się Sport.pl, Probierz spotkał się z dyrektorem sportowym i trenerem klubu Charlotte FC w sprawie Karola Świderskiego. Nie była to jednak tylko kurtuazyjna rozmowa, trwała godzinę - i jak udało nam się potwierdzić - w jej trakcie Probierz poprosił o wcześniejsze zwolnienie Świderskiego na marcowe zgrupowanie.

Plan selekcjonera zakłada, że 26-letni napastnik przyleci do Polski dwa dni przed startem zgrupowania, czyli 15 lub 16 marca. Wszystko po to, by przejść krótką aklimatyzację, jak najszybciej uporać się z 'jet lagiem' i móc trenować na pełnych obrotach już od pierwszego dnia zgrupowania. To oczywiście nieco komplikuje sytuację klubu Charlotte FC, bo Świderski opuściłby nie tylko mecz wypadający w trakcie zgrupowania - z Columbus Crew (24.03), ale też spotkanie z Nashville (17.03). Szanse na porozumienie są jednak spore, a ostateczną decyzję klubowe władze mają przekazać Probierzowi za kilka dni.

Marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się w poniedziałek 18.03. W jego trakcie kadra Michała Probierza zagra z Estonią (21.03), a jeśli wygra, to w finale barażów zmierzy się ze zwycięzcą meczu Walia - Finlandia (26.03).