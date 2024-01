Wstrząsające wyznanie Wawrzyniaka. Dramat. "Nie powinienem"

Jakub Wawrzyniak to były gracz m.in. Legii Warszawa, Lechii Gdańsk, Panathinaikosu Ateny oraz rosyjskiego Amkaru Perm, a także trzykrotny uczestnik Euro - 2008, 2012 i 2016. Na koncie ma także 49 meczów w reprezentacji, gdzie - jak sam mówił - pełnił rolę zmiennika piłkarza, którego nie ma, czyli lewego obrońcy. To właśnie z tą pozycją przez lata biało-czerwoni mieli największe problemy. Ale Wawrzyniak miał większe kłopoty na głowie.

Wystarczy się cofnąć do 2009 roku, gdy jako obrońca Panathinaikosu Ateny, otrzymał pozytywny wynik badań antydopingowych po spotkaniu ze Skodą Xanthi. W organizmie Polaka wykryto 4-metylo, 2-hexoanaminę. Piłkarz przyznał, że zażywał środek na odchudzanie bez konsultacji z klubowym lekarzem, ale nie wiedział, że jest on zakazany.

Wawrzyniak został pierwotnie zawieszony na dwa lata, ale ostatecznie jego przerwa trwała rok. Podczas zawieszenia, trenował z Legią Warszawa, której trenerem był Jan Urban.

- Nie radziłem sobie, krótko po tym zdarzeniu do dnia, w którym dostałem telefon, że sąd arbitrażowy w Lozannie przywrócił mnie do gry, skracając karę. To trwało sześć, siedem miesięcy. Niepewność, świetny kontrakt, który ucieka (...) Nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Teoretycznie fachowcy mówili, że szybko wrócę do gry. Natomiast to była teoria. Ja się nie znałem na prawie dopingowym - powiedział Wawrzyniak.

- Wiedziałem, że próbując się bronić w tej sytuacji, krzycząc, udowadniając w mediach swoją niewinność, tak naprawdę podrzucałbym do ognia. To byłoby coraz bardziej intensywne i niekorzystne dla mnie. Wtedy trenerem był Urban, który tłumaczył mi, że chce, abym trenował, ale nie może mnie rzucić gdzie indziej, bo potrzebuje piłkarzy. Po takich treningach, gdy zespół szykował się na mecz, ja jechałem do sklepu i kupowałem rzeczy, których kupować nie powinienem, bo sobie z tym nie radziłem. Dla nas wszystkich to był trudny czas - podsumował, dając do zrozumienia, że kupował alkohol.

A co teraz słychać u Wawrzyniaka?

Niedawno zaczął trenować sporty walki. W debiucie na gali Clout MMA znokautował Tomasza Hajtę, także byłego piłkarza reprezentacji Polski. Ale to przede wszystkim zabawa i chęć zarobienia dużych pieniędzy. Wawrzyniaka wciąż myśli o futbolu. W końcu niedawno ukończył kurs trenerski.

Wawrzyniak odwiedził Szkołę Trenerów w Białej Podlaskiej i został absolwentem kursu UEFA A. To oznacza, że od teraz może prowadzić:

szkolenia dzieci i młodzieży

drużyny amatorskie najwyższego szczebla

drużyny zawodowe niższego szczebla, czyli od drugiej ligi w dół

No i jest przygotowany jest do pełnienia funkcji asystenta pierwszego trenera w najwyższych ligach zawodowych. Tego samego dnia egzamin zdał m.in. Sebastian Mila.