PZPN reaguje ws. argentyńskiego talentu. Jasne stanowisko

W ubiegłym tygodniu serwis Meczyki.pl poinformował, że polski paszport otrzymał 22-letni Argentyńczyk Santiago Hezze, który na co dzień gra w Olympiakosie Pireus. Pomocnik mógł starać się o uzyskanie obywatelstwa ze względu na to, że z naszego kraju pochodzi jego babcia. "Jak udało nam się dowiedzieć, Hezze właśnie otrzymał polski paszport. A to oznacza, że obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby mógł zagrać w reprezentacji Polski. Przynajmniej od strony formalnej" - pisały na początku stycznia Meczyki.pl.

Santiago Hezza "może otrzymać powołanie do reprezentacji Polski"

Hezze ma na koncie jeden występ w reprezentacji olimpijskiej Argentyny, co oznacza, że nie ma przeszkód, by w przyszłości mógł założyć biało-czerwoną koszulkę. Polski Związek Piłki Nożnej informował, że wie o zawodniku, ale nie zajmował się jego kwestią, gdy ten nie miał polskiego paszportu. Teraz jednak ta sytuacja uległa zmianie. A stanowisko związku?

"Każdy zawodnik, który posiada polski paszport, może otrzymać powołanie do reprezentacji Polski. Jeżeli wszystkie warunki formalne są spełnione, decyzja o powołaniu do kadry narodowej pozostaje w gestii selekcjonera oraz samego piłkarza" - brzmi komunikat PZPN przekazany przez portal TVP Sport.

Wszystko zależy zatem od Michała Probierza i jego podejścia. Czy otworzy się na nowego zawodnika przed kolejnymi meczami reprezentacji Polski, czy jednak pozostanie przy dotychczasowych piłkarzach. Najbliższe mecze czekają Biało-Czerwonych pod koniec marca, gdy rozegrane zostaną baraże o Euro 2024.

A jak Hezze gra w piłkę? - W swoim ostatnim sezonie w Argentynie z pewnością należał do ścisłego topu na swojej pozycji w rozgrywkach krajowych. Nominalnie gra jako defensywny pomocnik, ale bez problemu poradzi sobie także nieco wyżej. Jest inteligentny, bardzo dobrze czyta grę, ma świetny timing i odbiór piłki - powiedział TVP Sport ekspert od argentyńskiej piłki Leszek Szuta.

Santiago Hezze to defensywny pomocnik. Do Olympiakosu trafił latem ubiegłego roku za cztery miliony euro z argentyńskiego klubu CA Huracan. Od początku został zawodnikiem podstawowego składu i do tej pory dla greckiego zespołu rozegrał 23 spotkania, w których zanotował jedną asystę.