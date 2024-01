Niebywałe! Minister z rządu PiS broni picia na wyjazdach PZPN. "Trzeba mieć jaja"

2023 r. był fatalny pod względem wizerunkowym dla Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nie dość, że beznadziejnie prezentowała się pierwsza reprezentacja, to związek trawiły kolejne afery. Wśród nich była nie tylko afera premiowa, która wybuchła po mistrzostwach świata w Katarze, ale też aferki alkoholowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek ocenił wyniki plebiscytu. Niewielu spodziewało się takich słów

W trakcie jednego z wyjazdów na mecz eliminacji Euro 2024 pijani goście PZPN mieli zakłócać spokój zawodników w samolocie. Do Kiszyniowa z kadrą poleciał też skazany za korupcję Mirosław Stasiak. Ten sam człowiek został nagrany podczas imprezy dzień przed meczem, gdzie bawił się w towarzystwie prezesa PZPN - Cezarego Kuleszy.

W materiale widzieliśmy, jak Mirosław Stasiak śpiewał słynne już "ZA ZU ZI" z filmu "Kariera Nikodema Dyzmy". Na związek i Kuleszę spadła potężna krytyka, a wiele osób zaczęło porównywać to środowisko do niesławnych czasów, gdy mocno zakrapiane imprezy były codziennością wyjazdów PZPN i reprezentacji Polski.

Z krytyką Kuleszy i związku nie zgodził się były minister sportu i turystyki - Kamil Bortniczuk. - W krytyce Kuleszy szukam drugiego dna. Widzę je w osłabianiu go, by rozprowadzić kandydaturę kogoś innego w nadchodzących wyborach - powiedział Bortniczuk w rozmowie z portalem weszło.com.

Bortniczuk broni Kuleszy

- Można było pić alkohol na wyjazdach za Zbigniewa Bońka i było to uznawane za normalne, bo to jest normalne! Dla sponsorów, którzy płacą pieniądze, to jest forma spędzania wolnego czasu i jak ktoś chce się napić whiskey, to ma się tam prawo napić whiskey. Tymczasem za Kuleszy jest to oceniane jako jakaś wielka patologia - dodał.

- To się zrobiło trochę modne. Na przykład niektórzy dziennikarze boją się powiedzieć to, co naprawdę myślą o PZPN-ie. Łatwo jest wrzucić kamień do ogródka: "a ja też widziałem pijanego działacza, a ja na meczu widziałem jak się bili!". Bo to jest fajne i wpisuje się w główny nurt, nie budzi kontrowersji. Trzeba mieć jaja i odwagę, żeby powiedzieć, że jest odwrotnie - stwierdził.

Bortniczuk nie zgodził się też z opinią, że PZPN za kadencji Kuleszy stał się bardzo upolityczniony poprzez bliskie kontakty z rządem Prawa i Sprawiedliwości. - Ja uważam, że upolityczniają ci, którzy ten zarzut stawiają. Gdy Zbigniew Boniek współpracował z Donaldem Tuskiem, to było wszystko okej. Tusk był lubiany przez ludzi, którzy te zarzuty stawiają. "No pewnie, jak ma Zbyszek Boniek z Tuskiem nie współpracować?" - zakończył Bortniczuk.