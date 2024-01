Probierz w swoim stylu o Lewandowskim. "Najgorsze u nas jest to..."

Robert Lewandowski po raz pierwszy od 2011 roku nie znalazł się w czołowej dziesiątce sportowców wybranych w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". Brak nominacji dla kapitana reprezentacji Polski wywołał skrajne emocje.

Zobacz wideo Jak Robert Lewandowski ma pomóc reprezentacji? Probierz: W Barcelonie gra zupełnie inaczej

Probierz z apelem ws. Lewandowskiego. Oto co powiedział

Wyniki plebiscytu skomentował selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski. Michał Probierz, w rozmowie z TVP Sport, odniósł się do sobotniej Gali Mistrzów Sportu. - To efekt też słabszej postawy Barcelony. Rozumiem, że może pojawiać się krytyka wobec Roberta, ale trzeba popatrzeć na to, że cała drużyna gra gorzej. Źle by było, gdyby zespół wyglądał bardzo dobrze, a tylko Robert odstawał (...) Takie jest życie sportowca. Najgorsze u nas jest to, że od razu się kogoś wyśmiewa i mocno krytykuje. Czasami trzeba wesprzeć, bo pamiętajmy, co Robert zrobił i niebawem będzie przecież nam potrzebny - powiedział.

Szkoleniowiec w rozmowie, którą przeprowadził Jakub Kłyszejko, odpowiedział także, jaka byłaby jego trójka, gdyby to od niego zależało, kto odbierze statuetki. - Dokładnie taka sama, jak zwyciężyła. Siatkarze osiągnęli niesamowite sukcesy i trzeba im za to pogratulować. Poza tym większych sensacji nie było. W tym roku nie było innej możliwości, żeby nie wygrała Iga Świątek - zdradził selekcjoner.

Piłkarska reprezentacja Polski w tym roku rozpocznie zmagania w marcu. Jeśli pokona Estonię, to w finale baraży o EURO 2024 zagra ze zwycięzcą pary Walia - Finlandia.