Błaszczykowski komentuje brak Lewandowskiego! "Powiem szczerze..."

Na sobotniej gali mistrzów sportu Jakub Błaszczykowski otrzymał prestiżową nagrodę superczempiona. - To dla mnie ogromne wyróżnienie. Tak jak mówiłem na scenie - tego co człowiek nie wybiegał na boisku, to wydreptał poza. Tak traktuję tę nagrodę, jako docenienie całej mojej kariery. To zaszczyt i ogromne wyróżnienie i coś, co pozostanie w mojej pamięci na bardzo długo. Jestem pierwszy raz na tej gali i balu, ale już teraz mogę powiedzieć, że czuć tutaj pozytywną atmosferę. Jest moc! Zobaczymy, czy moja skromna osoba ma tyle sił, żeby dotrwać do legendarnej jajecznicy - śmiał się tuż po rozdaniu nagród były kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski.

Główną nagrodę i tytuł najlepszego sportowca 2023 roku zgarnęła Iga Świątek, a w plebiscycie wyprzedziła m.in. Bartosza Zmarzlika i Aleksandra Śliwkę. - Ja gratuluję wszystkim. Laureatom i nominowanym, bo wiem, ile trzeba wysiłku, żeby się tu dostać. Gdybym ja decydował, to przydzieliłbym 20 pierwszych miejsc. Miałbym problem z głowy, ale wiem, że to plebiscyt i ktoś musi wygrać, a ktoś być niżej - mówił dziennikarzom Błaszczykowski.

Błaszczykowski o braku Lewandowskiego

Gdy zapytaliśmy go o brak Roberta Lewandowskiego w najlepszej "10" plebiscytu, odpowiedział z wielką klasą. - Powiem szczerze, z decyzjami kibiców się nie dyskutuje. Natomiast tak, jak powiedziałem wcześniej - wszyscy nominowani, wszyscy sportowcy w naszym kraju są tu wygrani, bo poświęcają swoje życie dla sportu. A to kosztuje mnóstwo zdrowia, wyrzeczeń i wiem, że nie zawsze wychodzi - odpowiedział 109-krotny reprezentant Polski. I choć podkreślał, że stara się dystansować od piłki, spędzać czas z rodziną, to bardzo wierzy w awans naszej kadry na Euro 2024.

- Dopóki jest szansa, to musimy o to walczyć! Z perspektywy mijającego roku uważam, że musimy skupić się na tym co przed nami, a nie na tym co było. Tego nie zmienimy, ale warto wyciągać wnioski, żeby nie popełniać tych samych błędów - podkreślił Jakub Błaszczykowski.

Sportowcy roku 2023 wg. 89. Plebiscytu "Przeglądu Sportowego":

Iga Świątek - tenis Bartosz Zmarzlik - żużel Aleksander Śliwka - siatkówka Natalia Kaczmarek - lekkoatletyka Piotr Żyła - skoki narciarskie Wojciech Nowicki - rzut młotem Hubert Hurkacz - tenis Martyna Klatt i Helena Wiśniewska - kajakarstwo Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Magdalena Pawłowska i Ewa Trzebińska - szermierka Adrian Meronk - golf

Trener roku 2023:

Nikola Grbić - trener męskiej reprezentacji Polski w siatkówce

Drużyna roku 2023:

męska reprezentacja Polski siatkarzy

Sportowe wydarzeniem roku 2023:

14. Memoriał im. Kamili Skolimowskiej

"Sport bez barier" 2023:

Witold Skupień - multimedalista w biegach narciarskich

Nadzieja olimpijska Paryż 2024:

Adrianna Kąkol - kajakarka

"Superczempion" 2023 roku:

Jakub Błaszczykowski

