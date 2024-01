Nitras zadrwił z Morawieckiego. Bortniczuk nie wytrzymał

W październiku 2023 roku Polski Związek Piłki Nożnej oraz ówczesny minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk uroczyście poinformowali o planie budowy Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej, które miało być m.in. ośrodkiem treningowym reprezentacji Polski. Ośrodek miał być zlokalizowany w Otwocku, a jego budowa była wyceniona na 400 milionów złotych, z czego ponad 300 milionów złotych miało pochodzić ze wsparcia rządu.

Jednak nic z tego. W czwartek gruchnęła wiadomość, że obecny szef resortu sportu i turystyki Sławomir Nitras unieważnił decyzję Bortniczuka o przekazaniu 300-milionowej dotacji na ośrodek w Otwocku. "W trakcie postępowania wyjaśniającego stwierdzono naruszenie wewnętrznych procedur obowiązujących w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej" - czytamy w oświadczeniu na portalu X.

- Ta decyzja była podjęta z uchybieniem prawa. Ona była sprzeczna z procedurami obowiązującymi w ministerstwie. Wnioski były zgłoszone w sposób niechlujny, niekompetentny, niekompletny. PZPN nie posiada nawet prawa do gruntu, na którym chciał to budować, a to jest jeden warunek. Nie mam żadnych wątpliwości, że ta decyzja była prezentem premiera Morawieckiego dla PZPN-u w kampanii wyborczej. Mi to bardzo przypomina, jak pan Morawiecki dawał premie piłkarzom w trakcie mundialu w Katarze. Naobiecywał, nie przypilnował kwestii formalnych, a na końcu wyszedł z tego wielki wstyd - przekonywał Sławomir Nitras w piątkowy poranek na antenie Radia Zet.

Bortniczuk odpowiada na słowa Nitrasa ws. dotacji dla PZPN. "Bardzo rzetelna praca została wykonana"

Do słów ministra sportu i turystyki odniósł się po południu Kamil Bortniczuk w rozmowie z Kanałem Sportowym. - To absolutnie nieprawda, że PZPN nie posiada prawa do tych gruntów. Posiada i dlatego ten wniosek był tak długo oceniany. Przedłużyłem okres na złożenie dokumentów w związku z innymi umowami prawnymi - mówił polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dodawał, że PZPN przejmował grunty od miasta Otwocka, a samorząd zmieniał w tym czasie Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Do tego inne działki dostały zgodę ministerstwa środowiska na odlesienie.

- Tam było bardzo dużo pracy do wykonania i ta praca została wykonana bardzo rzetelnie przez PZPN i miasto Otwock - dodał były minister sportu i turystyki.

Jednocześnie wyjaśnił, że PZPN nie miał otrzymać 304 milionów złotych. - Na taką kwotę został złożony wniosek, ale wszystko jeszcze było przed weryfikacją kosztów kwalifikowanych. Po niej ta kwota spadła z 304 milionów na 186 milionów złotych - powiedział. Tłumaczył, że ta zmiana była spowodowana odpadnięciem m.in. budowy pięciogwiazdkowego hotelu dla pierwszej reprezentacji. Polityk dodawał, że taki PZPN może wybudować, ale już za własne pieniądze.

PZPN nie traci nadziei na uzyskanie wsparcia finansowego od ministerstwa sportu

Zaraz po decyzji Sławomira Nitrasa związek kierowany przez Cezarego Kuleszę wydał krótki komunikat. "Szanujemy decyzję Ministra Sportu i Turystyki unieważniającą współfinansowanie budowy Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej. Liczymy na to, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie, żeby zrealizować te ważną dla polskiej piłki inwestycję. Tym bardziej że współfinansowanie tego projektu jest zapewnione z funduszy PZPN, UEFA i FIFA" - czytamy w nim.