Co za cios w Krychowiaka. "Przyzwolenie na przekręty brata"

W 2023 roku Polskim Związkiem Piłki Nożnej targało wiele skandali. Począwszy od afery premiowej, po zaproszenie na pokład samolotu reprezentacji osoby skazanej za korupcję, a na potyczkach słownych z jednym z dziennikarzy kończąc. W międzyczasie wybuchł też skandal z udziałem Grzegorza Krychowiaka i Jacka Jaroszewskiego. W lipcu media poinformowały, że piłkarz złożył zawiadomienie do prokuratury na lekarza kadry, oskarżając go o oszustwo i nielegalne przejęcie jednej z ich spółek, a konkretniej kliniki medycznej. - To nie ja oszukałem, a sam zostałem oszukany. Przejąłem spółkę zgodnie z przepisami. Nie mogłem okraść braci Krychowiaków, bo kwoty wpłacone przez nich są jedynie zwrotnymi pożyczkami z oprocentowaniem - dementował wówczas Jaroszewski.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz" Wybierz serwis

Jacek Jaroszewski wbił szpilkę Grzegorzowi Krychowiakowi. "Stracił w moich oczach wszystko"

Mimo że od wybuchu afery minęło ponad pół roku, to lekarz kadry wciąż nie może wybaczyć Grzegorzowi Krychowiakowi i jego bratu, że oczernili go publicznie. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" ujawnił kolejne kulisy konfliktu. Przy okazji uderzył w zawodnika Abha Club, przyznając, że ten bardzo go zawiódł.

- Nagle ktoś postanowił oczernić mnie w tak perfidny i bezczelny sposób. Ktoś, komu zaufałem. (...) To Grzesiek przyszedł do mnie i zaproponował, byśmy zbudowali szpital, przedstawił mi wizję budowy centrum medycznego dla sportowców, jakiego nie ma w Polsce i o jakim zawsze marzyłem. (...) Znałem go od 12 lat, leczyłem nie tylko na zgrupowaniach kadry, piłkarze wiedzą, że jestem dla nich dostępny zawsze. I nagle chłopak, którego miałem za porządnego człowieka, stracił w moich oczach wszystko. Do tego w niezrozumiały dla mnie sposób - podkreślał Jaroszewski. - Nie kiwnął palcem, by wyjaśnić sprawę, nie zabrał głosu, wszystko zostawił bratu. Moralnie jest współwinny tej sytuacji - mówił rozżalony Jaroszewski.

Lekarz kadry ujawnia kolejne kulisy konfliktu z byłym reprezentantem Polski

Lekarz kadry zdradził, że za rzekomymi przekrętami, do jakich doszło w spółce medycznej, odpowiadał brat Krychowiaka, Krzysztof. Jednak jego zdaniem piłkarz nie był też bez winy. Przecież Jaroszewski odkrył nieprawidłowości i poinformował o nich reprezentanta Polski, ale ten nie podjął żadnych kroków w tej sprawie.

- W 2022 roku z pomocą prawników i księgowych odkrywałem kolejne przekręty Krzysztofa we wspólnej spółce medycznej, którą za naszą zgodą jednoosobowo zarządzał. O wszystkim informowałem mailowo jego brata Grzegorza. (...) Grzegorz milczał, jego brat oświadczył natomiast, że nie będzie żadnych działań naprawczych z ich strony i odesłał mnie do prawników, sugerując możliwość wyrzucenia mnie ze spółki. W tej sytuacji sprawa była dla mnie jasna - postanowiłem ratować Medklinikę jako przedsięwzięcie mojego życia i uciekać przed, w mojej ocenie, zwykłymi oszustami - kontynuował.

- Jesienią 2023 roku bracia posunęli się dalej - złożyli do sądu pozew przeciwko nam, załączając sfałszowaną umowę pożyczki do spółki. Byli przekonani, że nie mamy pierwotnej umowy. Zresztą wcześniej długo nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego nie chcieli nam tej umowy oddać. Na ich nieszczęście mamy obie wersje - prawdziwą i sfałszowaną. (...) Nadal trudno mi zrozumieć jego przyzwolenie na kolejne przekręty brata. Tym bardziej że kwoty, na które nas naciągnął, to dla Grześka drobne - dodał.

Jaroszewski nadal pozostaje lekarzem kadry. W niej nie ma już z kolei Krychowiaka. Piłkarz zakończył reprezentacyjną karierę w 2023 roku. Nie pomoże więc Biało-Czerwonym w barażach, które zadecydują o ich ewentualnym występie na Euro 2024.