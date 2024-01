Polska czy Hiszpania? Wielki 16-letni talent mówi wprost. "Zgłosili się"

Bruno Klimek ma zaledwie 16 lat, a o jego talencie jest głośno już od dłuższego czasu. Urodził się Miami, a w wieku dziewięciu lat przeprowadził się na Majorkę. Swoje pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w Brazilian Soccer za oceanem. Po przenosinach do Europy przygodę z futbolem kontynuował w kilku lokalnych klubach, by następnie trafić do drużyny młodzieżowej Mallorki. 16-letni bramkarz niedawno trenował z pierwszym zespołem hiszpańskiego klubu.

Klimek mówi, co myśli o grze dla reprezentacji Polski

Obecnie Klimek gra w reprezentacji Polski U-16. We wrześniu otrzymał również powołanie na zgrupowanie polskiej kadry do lat 17, ale w niej nie zadebiutował. Na początku grudnia informowaliśmy, że 16-latek wywarł spore wrażenie na Hiszpanach, którzy zaproponowali mu grę w barwach kraju z Półwyspu Iberyjskiego. Co na to Klimek? Młody bramkarz nie jest zainteresowany grą dla Hiszpanów, o czym opowiadał na łamach "TVP Sport".

- Federacja zgłosiła się z zapytaniem do klubu, czy posiadam już hiszpański paszport oraz czy członkowie mojej rodziny są Hiszpanami. Nie miałem jednak paszportu, dlatego powołanie do kadry było niemożliwe. Ale jestem bardzo szczęśliwy z tego, że gram dla Polski. Czuję się Polakiem i moja rodzina jest z tego kraju - podkreślił.

Klimek również wrócił wspomnieniami do pierwszego zgrupowania reprezentacji Polski, na którym pojawił się w 2022 roku. - Był to dla mnie duży zaszczyt. Pamiętam dzień, gdy klub mnie poinformował, że dostałem powołanie. To były jedne z najlepszych dni w moim życiu. Gdy pierwszy raz potem założyłem koszulkę z orzełkiem na piersi, było to wielkie przeżycie dla całej mojej rodziny. A koledzy z drużyny sprawili, że czułem się tam bardzo dobrze, za co jestem im wdzięczny - mówił.

Teraz przed 16-letnim bramkarzem styczniowe zgrupowanie Talent Pro w tureckim Belek. Klimek świadomość, że przed nim jest jeszcze dużo pracy. - Każdy aspekt mojej gry mogę jeszcze poprawić, przede mną dużo pracy. Ale chcę reprezentować Polskę tak często, jak tylko dostanę szansę i utrzymać moją dobrą grę w lidze (na razie młodzieżowej – przyp. red.). Pragnę być swoją najlepszą wersją na boisku i poza nim - dodał.

Dotychczas Bruno Klimek rozegrał trzy spotkania w reprezentacji Polski do lat 16.