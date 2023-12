Boniek wprost powiedział, co myśli o formie Lewandowskiego

Ostatnie miesiące to jeden wielki kryzys wizerunkowy PZPN. Zaczęło się już podczas MŚ w Katarze, podczas których wybuchła afera dotycząca premii za awans do 1/8 finału. Nie pomogła również decyzja o zatrudnieniu na stanowisku selekcjonera kadry Fernando Santosa, który wytrzymał na nim niespełna osiem miesięcy. Najgłośniej zrobiło się jednak o PZPN w czerwcu, kiedy reprezentacja Polski poleciała na mecz el. Euro 2024 do Kiszyniowa. Nie dość, że doznała tam największej kompromitacji w historii polskiej piłki, to na miejsce przyleciał z nią skazany za korupcję Mirosław Stasiak, który w Mołdawii śpiewał słynne już "ZA ZU ZI".

Gdyby tego było mało, to na początku grudnia zwolniono Jakuba Kwiatkowskiego, który pracował w federacji ponad 11 lat. Nie tak dawno ukazał się również szeroki artykuł o tym, jak władze naszego związku zachowywali się w Katarze podczas MŚ. "Pito niemal bez przerwy" - przekazał.

Zbigniew Boniek podsumowuje ostatnie skandale w PZPN. Wymowne słowa

Wszystkie te wydarzenia mogą niepokoić byłego prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, który, odchodząc w 2021 roku ze stanowiska, pozostawił po sobie dobrze prosperującą firmę. Mimo to na ten moment nie chce zbyt szeroko wypowiadać się o obecnych władzach.

- Różne głosy do mnie dochodzą, ale nie wiem, czy wszystkie są prawdziwe. Jak to zweryfikuję, to będziemy mogli się do tego odnosić. Na razie życzę PZPN-owi wszystkiego najlepszego, a jego potknięcia niech oceniają inni. Ja się od tego wstrzymam, choć nie ukrywam, że pewne rzeczy mnie niepokoją - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

Boniek broni Roberta Lewandowskiego. "Nikt tego nie podważał"

Ostatnie miesiące nie są zbyt udane zarówno dla naszej kadry, jak i przede wszystkim jej kapitana Roberta Lewandowskiego. Wielu, na czele m.in. z Janem Tomaszewskim, żądało, aby napastnik zrzekł się nawet opaski, ponieważ brakuje mu na murawie cech przywódczych.

- Piękny okres w historii polskiej piłki, w latach 2014-2021, gdy jeździliśmy na wszystkie duże imprezy, wiązał się z Lewandowskim, który był kapitanem i nikomu to nie przeszkadzało. Nikt tego nie podważał. Nagle wszyscy podważają opaskę kapitańską dla Roberta Lewandowskiego! Boże drogi, żebyśmy mieli więcej takich Lewandowskich, pod względem piłkarskim i charakteru, przez następnych 20-30 lat - stwierdził Boniek.

Na koniec odniósł się do kryzysu formy, w którym 35-latek ewidentnie znajduje się od dłuższego czasu. - Od samego początku było wiadomo, że przesadzanie starych drzew jest ryzykowne. Obojętnie, ile by Robert nie strzelił bramek, jego pozycja w Barcelonie nigdy nie była i nie będzie taka, jak w Bayernie. (...) To są normalne zjawiska w piłce: każdy zawodnik ma swoją krzywą - najpierw rosnącą, a później opadającą. Zwłaszcza po ukończeniu 32-33 lat ta krzywa zaczyna opadać. To opadanie można jedynie osłabiać, ale nie da się go powstrzymać - podsumował.