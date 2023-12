Wreszcie. Piotr Zieliński długo czekał na ten dzień. To już oficjalnie

W 2011 roku Piotr Zieliński został dostrzeżony przez włoskie Udinese. Klub od razu sprowadził go do swojej akademii, przez co piłkarz nie zdążył nigdy zagrać w ekstraklasie. Tam początkowo występował w drużynach młodzieżowych, aż awansował do pierwszego zespołu. Następnie w 2014 roku udał się na dwuletnie wypożyczenie do Empoli, aby ostatecznie w 2016 roku przenieść się na zasadach transferu definitywnego do Napoli. Polak broni jego barw do dziś, choć niedługo może to ulec zmianie, co nie zmienia faktu, że minęło już 12 lat, odkąd Zieliński przeprowadził się do Włoch.

Piotr Zieliński przyjął włoskie obywatelstwo. "Giugliano zawsze będzie Twoim domem"

Kilka miesięcy temu Piotr Zieliński rozpoczął starania o włoskie obywatelstwo. Jednym z podstawowych kryteriów ubiegania się o włoski paszport jest mieszkanie w tym kraju od ponad 10 lat. Najpierw musiał zdać egzamin znajomości języka, przejść przez konieczne formalności i dopiero wtedy mógł liczyć na otrzymanie nowego obywatelstwa.

Piłkarz 6 października z Zieliński wraz z prefektem miasta Neapol Claudio Polombo świętował przyjęcie nowego obywatelstwa, a teraz piłkarz Napoli w końcu doczekał się na oficjalne spotkanie z burmistrzem, który czekał na niego po treningu w gminie Giugliano, gdzie piłkarz mieszka. Tam przekazano mu dokument potwierdzający jego włoskie obywatelstwo.

"Piotr jest oficjalnie obywatelem Włoch. Podczas swojej kariery piłkarskiej wybrał nasz piękny nadmorski region na miejsce zamieszkania. Nie będę ukrywać, byłem wzruszony i to był zaszczyt przekazać obywatelstwo włoskie obywatelowi Giugliano, który napawa nas dumą. No dalej, mistrzu, od tego momentu jesteś oficjalnie obywatelem Włoch, a Giugliano zawsze będzie Twoim domem" - poinformował burmistrz w mediach społecznościowych.

Gdzie Zieliński zagra w nowym sezonie? Tego jeszcze nie wiadomo. Spekulacje i negocjacje z Napoli trwają już od miesięcy, ale na razie obie strony nie doszły do porozumienia. W ostatnich dniach włoskie media donoszą, że coraz bardziej poważny staje się temat jego przenosin do Interu Mediolan.