Wielki powrót do kadry na baraże? Są porównania do legendy

Kamil Glik ma za sobą 103 występy w reprezentacji Polski. Defensor Cracovii zagrał ostatni mecz w kadrze 4 grudnia zeszłego roku, w 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze przeciwko Francji (1:3). Glik potwierdza w wywiadach, że jest gotowy do powrotu. - Jeśli prezes PZPN-u, trener Probierz będzie mnie potrzebował, ja służę pomocą. Wiedzą, gdzie mnie szukać. Jestem jak najbardziej do dyspozycji - przekazał w rozmowie z Polsatem Sport. Jak się okazuje, jeden z byłych reprezentantów kraju z chęcią widziałby go z powrotem w biało-czerwonych barwach.

Kłos domaga się powrotu Glika. "Dziś nie ma takiego zawodnika"

Tomasz Kłos był gościem debaty piłkarskiej w "Fakcie". Były reprezentant Polski uważa, że Glik powinien wrócić do kadry na czas marcowych baraży. - Szybkie pozbywanie się doświadczonych zawodników niesie za sobą duże ryzyko. Starsi piłkarze, którzy znają specyfikę kadry, nie muszą grać całych meczów. Zmiana pokoleniowa nie powinna polegać na radykalnym cięciu. Przychodzi mecz "o coś" z Mołdawią w Warszawie i my nie zdajemy egzaminu. Dziś nie ma takiego zawodnika jak Kamil Glik. Nie widzę cech przywódczych u żadnego z naszych obrońców - powiedział.

Kłos zwraca też uwagę na to, jak wyglądali inni obrońcy przy współpracy z Glikiem. Przywołał też przykład byłego piłkarza Milanu. - Każdy wiedział, co ma robić. Taki Bednarek, nie twierdzę, że nie ma charyzmy, ale jej nie pokazywał. W parze z Kamilem Glikiem wykonywał spokojnie swoją robotę. Z Kamilem był porządek, nie było chaosu w tyłach. Weźmy przykład Zlatana Ibrahimovicia, który zakończył karierę w wieku 40 lat. Czy podpisywano z nim kolejne umowy, bo robił aż taką różnicę? Nie, bo miał wpływ na zespół. Rządził w szatni, potrafił wstrząsnąć, zmotywować drużynę, natchnąć piłkarzy pozytywną energią - wyjaśnił Kłos.

Sekretarz PZPN mówi o Gliku. Wymijająco. "Nie zgodziłbym się"

A jak do tej sprawy podchodzi Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN, który też był gościem debaty? - Jeśli chodzi o personalia i układanie drużyny pod względem piłkarskim i charakterologicznym, to zostawiłbym to trenerowi Probierzowi. Ale też mam przekonanie, że na boisku charakter, odpowiednie kwestie mentalne, czasami ostre słowo dużo daje. Musi być ktoś, kto będzie wstrząsał drużynę. Liczyłbym, że kimś takim na końcu zawsze będzie trener. Nie zgodziłbym się, że kadrowicze tej charyzmy nie mają. Oni nabyli ją z wiekiem, z doświadczeniem, z ilością rozegranych meczów - skwitował.

Reprezentacja Polski zagra w barażach o Euro 2024 w drugiej połowie marca przyszłego roku. Rywalem biało-czerwonych w półfinale na Stadionie Narodowym będzie Estonia (21.03, godz. 20:45). W przypadku wygranej Polacy zagrają o awans ze zwycięzcą spotkania Walia - Finlandia (26.03, godz. 20:45). Spotkanie finałowe odbędzie się na wyjeździe. Relacje tekstowe z decydujących meczów Polaków w barażach w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.