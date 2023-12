Jan Tomaszewski wzywa do jednego. "Tak nie można w żadnym państwie"

Ostatnie miesiące nie są udane dla PZPN-u. Afera goni aferę, a ponadto słabe są wyniki sportowe. Tuż przed świętami media ujawniły informacje na temat przemycaniu przez władze polskiej federacji alkoholu i kabanosów do Kataru. - Mógłbym się dużo nauczyć - skwitował tę aferę niedawno Zbigniew Boniek.

Zobacz wideo Probierz dostał pytanie o aferę wokół PZPN. "Jesteśmy oburzeni"

Jan Tomaszewski grzmi. "Ludzie, opanujcie się!"

Do ostatnich afer w polskiej federacji odniósł się także już Jan Tomaszewski. - Za to nie należy się rózga, lecz gałąź! - przyznał w rozmowie z "Super Expressem". - Pan Kazimierz Górski mówił, że kobiety, wino, śpiewa i alkohol są dla piłkarzy, bo są normalnymi ludźmi. Trzeba tylko wiedzieć, kiedy, gdzie, z kim i ile. To jest podstawą do tego wszystkiego. Jeśli piłkarze widzą, że podczas mistrzostw świata robią to działacze, to panuje takie rozluźnienie. Nie wolno tego robić! - dodał.

Były bramkarz wezwał też działaczy do... opanowania się. - Zakończmy to, bo w tym momencie ludzie muszą podać się do dymisji. Jeśli tego nie zrobią, to musimy poczekać na następne wybory nowych władz PZPN. Ale dopóki tych wyborów nie będzie, to jesteśmy zdani na tych ludzi. Dlatego mówię: ludzie, opanujcie się! Zróbcie tę kreskę i zacznijcie działać profesjonalnie - ocenił.

- Wódka czy wino są dla ludzi. Jednak trzeba to robić z głową. Niestety, nie robi się tego z głową, bo widzą to piłkarze, drużyna, dziennikarze. Tak nie można, tak nie ma w żadnym państwie - przyznał zdenerwowany 75-latek.

Do słabej atmosfery dochodzą jeszcze słabe wyniki sportowe. Polacy o awans na Euro powalczą w marcowych barażach. 21 marca zagrają z Estonią na Stadionie Narodowym, a w przypadku wygranej z lepszym z meczu Walia - Portugalia w finale.