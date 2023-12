Coraz głośniej o transferze Karola Świderskiego. Możliwe dwa scenariusze

Karol Świderski przeniósł się do Charlotte FC w styczniu 2022 roku, odchodząc z greckiego PAOK-u. Niedługo później do zespołu dołączył również Kamil Jóźwiak, który niezbyt dobrze wspominał półtoraroczną przygodę w Derby Country. I choć obaj byli kluczowymi piłkarzami w niedawno zakończonym sezonie MLS, to niewykluczone, że niebawem mogą rozstać się z drużyną.

Co dalej z Karolem Świderskim i Kamilem Jóźwiakiem? "Ich los pozostaje owiany tajemnicą"

Na początku listopada Świderski udzielił wywiadu na kanale Meczyki.pl, podczas którego poruszył wiele kwestii. Jedną z nich był potencjalny transfer, do którego wyraźnie się przymierza. - Mam nadzieję, że Mario (agent Mariusz Piekarski - red.) też będzie działał mocno i że coś znajdziemy - powiedział.

I choć reprezentant Polski pragnie odejść z klubu, to może nie być to takie proste. Serwis mlsmultiplex.com uważa, że kluczowy w kontekście dalszej kariery piłkarza, będzie jego nowy trener Dean Smith. "Mimo braku stałej pozycji napastnik w ciągu dwóch lat udowodnił, że jest wyróżniającym się zawodnikiem całego zespołu. (...) Pozostaje pytanie, czy przybycie Smitha będzie miało wpływ na jego ambicje i perspektywy kariery. Czy piłkarz będzie zdeterminowany, aby już w styczniu przenieść się na Stary Kontynent, czy też Smithowi uda się go przekonać, aby został?" - napisano.

Dziennikarze serwisu twierdzą, że los zarówno Świderskiego, jak i Kamila Jóźwiaka "pozostaje owiany tajemnicą". Zaznaczyli też, że nasz skrzydłowy był ostatnio "luźno powiązany" z powrotem do Lecha Poznań, dlatego nie wiadomo, jakie ma obecnie plany. "Ich przyszłość nadal jest intrygującym rozdziałem, czekającym na odkrycie w dynamicznym krajobrazie międzynarodowego futbolu" - dodano.

Piłkarzem Charlotte FC jest też nadal obrońca Jan Sobociński, natomiast jego wygasający z końcem grudnia kontrakt nie został przedłużony i musi sobie szukać nowego pracodawcy. Jakiś czas temu media spekulowały o jego potencjalnym przejściu do Lechii Gdańsk, więc niewykluczone, że finalnie może zamienić MLS na zaplecze polskiej ekstraklasy.