Hajto na ostro. Tak mówi o tym, co dzieje się wokół reprezentacji Polski

W obecnym roku w PZPN wybuchło wiele afer, szczególnie tych związanych z alkoholem. Mowa między innymi o niedawnych doniesieniach dotyczących przewozu wysoko procentowych napojów do Kataru. Kolejne szczegóły wyjawił również Rafał Stec z "Gazety Wyborczej", który poruszył temat odejścia Paulo Sousy. "Portugalczyk nieprzypadkowo odszedł po listopadowym zgrupowaniu. Sousę trafiał szlag, bo on ma sztywne zasady, nie życzy sobie chlania obok drużyny, nie chce czuć smrodu przetrawionego czy dopiero trawionego alkoholu" - czytamy. Głośno było również o zwolnieniu Jakuba Kwiatkowskiego.

Tomasz Hajto zabrał głos w sprawie reprezentacji Polski. "Nie idźmy w tym kierunku"

Na tym jednak nie koniec. W bieżącym roku bardzo rozczarowali również piłkarze. W eliminacjach mistrzostw Europy reprezentacja trafiła do bardzo łatwej grupy (Czechy, Albania, Mołdawia i Wyspy Owcze). Mimo to bardzo rozczarowała i zajęła zaledwie trzecie miejsce i o awans na turniej będzie musiała walczyć w barażach. Przez to drużyna Michała Probierza spadła na 31. miejsce w rankingu FIFA. Na temat reprezentacji Polski wypowiedział się Tomasz Hajto. Były piłkarz twierdzi, że kadrowicze powinni być bardziej krytykowani.

- Największym paradoksem polskiej piłki jest to, że my zaczynamy dziękować piłkarzom za zaangażowanie. Jak tak dalej pójdzie, wkrótce będziemy im dziękować za to, że w ogóle przyjechali na kadrę. Nie idźmy w tym kierunku, wierzcie mi. W Anglii, Niemczech czy Hiszpanii nikt nie bałby się krytykować piłkarzy, a my ciągle trzymamy nad nimi parasol ochronny - powiedział na antenie Polsatu Sport, cytowany przez Meczyki.pl. I dodał, że nie powinniśmy skupiać się na aferach w związku, tylko na grze zawodników.

Reprezentacja Polski do gry wróci w marcu. Wówczas będzie rywalizować we wspomnianych barażach o udział w mistrzostwach Europy. Najpierw (21 marca) zmierzy się z Estonią. W przypadku zwycięstwa zagra z Walią lub Finlandią. Decydujące starcie zaplanowane jest na 26 marca.