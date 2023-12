Probierz powiedział, co chce dostać pod choinkę. Zero zaskoczenia

Miniony rok nie był zbytnio udany dla reprezentacji Polski. Brak awansu na mistrzostwa Europy, kompromitujące porażki, zmiana selekcjonera oraz wiele afer wokół PZPN - to nie sprzyjało klimatowi i atmosferze wokół drużyny narodowej. Kibice z pewnością życzyliby sobie, aby kolejny rok był dla Biało-Czerwonych o wiele lepszy. I sportowo, i wizerunkowo.

Michał Probierz wyjawił. To chciałby otrzymać na święta

Podobnego zdania jest Michał Probierz. Selekcjoner reprezentacji Polski w rozmowie z "Faktem" wyjawił, co byłoby wymarzonym prezentem na gwiazdkę. - Bilety na euro to dobry prezent - przyznał z uśmiechem i dodał: - Ale wiem, że awans można wywalczyć tylko ciężką pracą. Mamy czas, by to zrobić. Mamy dobrych piłkarzy i sztab ludzi gotowych do trudne wyzwania.

51-latek złożył także serdeczne życzenia wszystkim kibicom w naszym kraju. - Życzę sobie oraz kibicom zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, oraz tego, żeby nowy rok był spokojniejszy i żeby wszystko dobrze się układało. A sportowo, żeby wszyscy byli zadowoleni z tej naszej reprezentacji - powiedział.

Przed reprezentacją Polski faktycznie intensywne i ważne miesiące. 21 marca na Stadionie Narodowym Biało-Czerwoni rozegrają mecz barażowy z Estonią. W przypadku zwycięstwa pięć dni później rozegrają decydujący mecz o wyjazd na Euro przeciwko zwycięzcy spotkania Walia - Finlandia. W przypadku awansu kadrowicze na turnieju głównym będą w grupie z Francją, Holandią oraz Austrią. Relacje na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.