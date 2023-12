Koźmiński zdradził, kto może zastąpić Kuleszę. "Postacie anty-Kulesza"

Na fatalny wizerunek Polskiego Związku Piłki Nożnej składają się nie tylko kompromitujące wyniki sportowe reprezentacji, która dopiero w marcowych barażach ostatniej szansy powalczy o awans do mistrzostw Europy w Niemczech, ale także licznych afer wokół baronów związku. Tylko w ostatnim czasie głośno było o pozwaniu dziennikarza Piotra Żelaznego, zwolnieniu rzecznika prasowego oraz team managera Jakuba Kwiatkowskiego, a kilka dni temu media ujawniły kulisy wydarzeń z Kataru podczas mistrzostw świata. "Pito niemal bez przerwy. Po pokojach i nie tylko. W mniejszych i większych grupach. Z lepszym lub gorszym skutkiem" - czytamy na portalu Meczyki.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Koźmiński zdradził, kto może zastąpić Kuleszę. Padły konkretne nazwiska

Cezary Kulesza, który w 2021 roku został prezesem PZPN, pokonując w bezpośrednim głosowaniu Marka Koźmińskiego, cieszy się coraz mniejszym poparciem wśród działaczy. Ci w 2025 roku po raz kolejny wybiorą prezesa piłkarskiej federacji. Ostatni konkurent Kuleszy, Marek Koźmiński podał nazwiska osób, które powalczą o tę funkcję.

- Już wiemy, jacy będą kandydaci. To już jest pewne. Będą to Wojciech Cygan, Adam Kaźmierczak i Paweł Wojtala. To są trzy osoby, które pracują obecnie w zarządzie PZPN. Ale to są dobrzy ludzie, na pewno nie należą do tego grona działaczy, które krytykujemy. To są na pewno postacie anty-Kulesza, tylko oni tego nie pokazują - zdradził Marek Koźmiński w programie "Pogadajmy o piłce" na kanale Meczyki.pl. - Oni są w obecnym PZPN-ie i w jakimś stopniu są obrzygani błotkiem, ale oni go nie zrobili. Znam ich i to są dobrzy ludzie - dodał.

Postacie wymienione przez byłego działacza PZPN za czasów Zbigniewa Bońka funkcjonują wokół związku. Wojciech Cygan jest wiceprezesem. Zasiada także w zarządzie Rakowa Częstochowa. Adam Kaźmierczak to także wiceprezes oraz prezes Łódzkiego Związki Piłki Nożnej. Z kolei Paweł Wojtala to szef Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.