Boniek nie wytrzymał. Powiedział, co myśli o działaniach PZPN

W ostatnich dniach w Polsce zrobiło się głośno na temat kolejnej afery w PZPN-ie. Najpierw Rafał Stec pisał o tym, że Paulo Sousa odszedł z Polski dlatego, że miał dość alkoholu w polskiej federacji. Później okazało się, że sporo alkoholu było także w polskiej delegacji w Katarze. W przewiezienie alkoholu na mistrzostwa zaangażowane miało być samo Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zbigniew Boniek zabrał głos ws. afery alkoholowej. Mocne słowa

Z dnia na dzień wychodzi coraz więcej szczegółów na temat afery związanej z przemycaniem alkoholu do Kataru. Do sprawy odniósł się już także Zbigniew Boniek. - Wiesz, ja myślałem, że jestem mocny w logistykę, ale od obecnego PZPN-u mógłbym się dużo nauczyć. To była duża operacja, logistycznie przeprowadzić nie było to łatwe - skwitował w rozmowie z Romanem Kołtoniem na "Prawdzie Futbolu". Te słowa dobitnie potwierdzają, jak słabym wizerunkiem dysponuje obecnie polska federacja.

Jak się okazuje, PZPN bardzo dobrze się przygotował pod względem ilości alkoholu. - Tajemnicą poliszynela jest to, że byli przygotowani nawet na finał MŚ. Słyszałem, że zostało 100 butelek - wyjawił były prezes polskiej federacji.

Na zarzuty odpowiedział już także PZPN. "Współpraca Polskiego Związku Piłki Nożnej z ambasadą RP w Katarze była uregulowana umową partnerską podpisaną przez przedstawicieli obu instytucji. Przedmiotem umowy była współpraca PZPN i Ambasady przy współorganizacji przedsięwzięć w ramach projektu pn. Promocja polskiej żywności Poland Tastes Good - w czasie trwania Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2022" - przekazano w komunikacie.